Grzegorz Skiba uhonorowany przez Bydgoszcz. Medal i wyjątkowa pamiątka dla legendy Astorii

Jedna z najważniejszych postaci w historii bydgoskiej koszykówki została wyróżniona przez władze miasta i regionu. Grzegorz Skiba odebrał Medal Prezydenta Bydgoszczy, a także pamiątkową replikę 100-dukatówki Zygmunta III Wazy.

Skiba od dekad związany jest z Astorią Bydgoszcz. Jako zawodnik dwukrotnie wywalczył z klubem awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy – na przełomie lat 80. i 90. Później podobne sukcesy odnosił już jako trener, prowadząc bydgoski zespół do awansu w 2019 i 2026 roku.



Jego miejsce w historii klubu zostało niedawno dodatkowo podkreślone. Na początku października w Moderator Arenie zawisła koszulka z numerem 10, z którym przez lata występował w Astorii. Numer został zastrzeżony i nie będzie już używany przez kolejnych zawodników bydgoskiego zespołu.



W czwartek, 29 października, Skiba odebrał Medal Prezydenta Bydgoszczy z rąk Rafała Bruskiego. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel przekazał mu natomiast replikę 100-dukatówki Zygmunta III Wazy, przygotowaną z okazji 680-lecia Bydgoszczy.