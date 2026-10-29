Piotr Całbecki o decyzji bydgoskich radnych dotyczącej szpitali: „Niech nie krytykują czegoś, czego nie rozumieją”

Marszałek województwa Piotr Całbecki skrytykował w Grudziądzu decyzję bydgoskich radnych, którzy sprzeciwiają się konsolidacji trzech szpitali - Centrum Pulmonologii z grudziądzką i inowrocławską placówką. Marszałek prosił podczas spotkania, by nie krytykować czegoś, czego się nie rozumie.

- Środowa (28 października) sesja Rady Miasta Bydgoszczy potwierdziła to, że radni i prezydent mówią o czymś, czego nie znają, nie rozumieją, za co nie odpowiadają - uznał Piotr Całbecki. - Przyjdzie czas to im wszystko wytłumaczymy. Poza tym to jest szpital wojewódzki, miasto nie jest właścicielem żadnej takiej placówki - dodał.



Marszałek skomentował również pomysł przejęcia Centrum Pulmonologii przez Politechnikę Bydgoską. - Mogę zapytać pana rektora, co to oznacza? - zapytał Piotr Całbecki. - Czy będzie kontynuował proces inwestycyjny? Czy ma świadomość, że w szpitalu mamy bardzo poważne zobowiązania i nie mamy z czego ich spłacić? Kto pokryje chociażby realizację inwestycji na poziomie 400 milionów złotych? Czy centrum jest potrzebne rektorowi, żeby prowadzić edukację i badania? - dodał.



Dojdzie do połączenia Centrum Pulmonologii, inowrocławskiego oraz grudziądzkiego szpitala?



Przypomnijmy, marszałek zaproponował połączenie trzech placówek medycznych - lecznicy w Grudziądzu, szpitala w Inowrocławiu oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - w jedną spółkę kapitałową. Ma to pomóc w restrukturyzacji zadłużenia i ubieganiu się o dofinansowanie państwowe.





Przeciwni takiemu rozwiązaniu są jednak radni Bydgoszczy. Natomiast opozycja w Inowrocławiu próbowała na ostatniej sesji Rady Miasta wprowadzić do jej porządku projekt uchwały intencyjnej, dotyczącej planowanej konsolidacji trzech placówek. Tym samym miałyby się wówczas rozpocząć rozmowy na ten temat. Radni w głosowaniu odrzucili pomysł zmiany porządku obrad. Zielone światło dla połączenia trzech regionalnych szpitali dali za to radni sejmiku i samorządowcy z Grudziądza.

Spółka ma powstać do kwietnia przyszłego roku.