Piotr Całbecki o decyzji bydgoskich radnych dotyczącej szpitali: „Niech nie krytykują czegoś, czego nie rozumieją”/fot. Marcin Doliński
Grudziądz

Piotr Całbecki o decyzji bydgoskich radnych dotyczącej szpitali: „Niech nie krytykują czegoś, czego nie rozumieją”

Piotr Całbecki o decyzji bydgoskich radnych dotyczącej szpitali: „Niech nie krytykują czegoś, czego nie rozumieją”/fot. Marcin Doliński

Marszałek województwa Piotr Całbecki skrytykował w Grudziądzu decyzję bydgoskich radnych, którzy sprzeciwiają się konsolidacji trzech szpitali - Centrum Pulmonologii z grudziądzką i inowrocławską placówką. Marszałek prosił podczas spotkania, by nie krytykować czegoś, czego się nie rozumie.

Radni powiatu inowrocławskiego sprzeciwiają się konsolidacji trzech szpitali w województwie
Radni powiatu inowrocławskiego sprzeciwiają się konsolidacji trzech szpitali w województwie
Radni powiatu inowrocławskiego chcą pilnej uchwały w sprawie łączenia trzech szpitali
Grudziądz mówi „tak” konsolidacji szpitali w regionie. Radni przegłosowali uchwałę w tej sprawie
Bydgoscy radni mówią „nie” łączeniu Centrum Pulmonologii ze szpitalami w Grudziądzu i Inowrocławiu
Będzie fuzja trzech szpitali w Kujawsko-Pomorskiem? „Musimy mieć gwarancje bankowe” [aktualizacja]
Trzy placówki medyczne w Toruniu mają się połączyć. Boją się tego pracownicy i rodziny chorych

- Środowa (28 października) sesja Rady Miasta Bydgoszczy potwierdziła to, że radni i prezydent mówią o czymś, czego nie znają, nie rozumieją, za co nie odpowiadają - uznał Piotr Całbecki. - Przyjdzie czas to im wszystko wytłumaczymy. Poza tym to jest szpital wojewódzki, miasto nie jest właścicielem żadnej takiej placówki - dodał.

Marszałek skomentował również pomysł przejęcia Centrum Pulmonologii przez Politechnikę Bydgoską. - Mogę zapytać pana rektora, co to oznacza? - zapytał Piotr Całbecki. - Czy będzie kontynuował proces inwestycyjny? Czy ma świadomość, że w szpitalu mamy bardzo poważne zobowiązania i nie mamy z czego ich spłacić? Kto pokryje chociażby realizację inwestycji na poziomie 400 milionów złotych? Czy centrum jest potrzebne rektorowi, żeby prowadzić edukację i badania? - dodał.

Dojdzie do połączenia Centrum Pulmonologii, inowrocławskiego oraz grudziądzkiego szpitala?

Przypomnijmy, marszałek zaproponował połączenie trzech placówek medycznych - lecznicy w Grudziądzu, szpitala w Inowrocławiu oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - w jedną spółkę kapitałową. Ma to pomóc w restrukturyzacji zadłużenia i ubieganiu się o dofinansowanie państwowe.

Przeciwni takiemu rozwiązaniu są jednak radni Bydgoszczy. Natomiast opozycja w Inowrocławiu próbowała na ostatniej sesji Rady Miasta wprowadzić do jej porządku projekt uchwały intencyjnej, dotyczącej planowanej konsolidacji trzech placówek. Tym samym miałyby się wówczas rozpocząć rozmowy na ten temat. Radni w głosowaniu odrzucili pomysł zmiany porządku obrad. Zielone światło dla połączenia trzech regionalnych szpitali dali za to radni sejmiku i samorządowcy z Grudziądza.

Spółka ma powstać do kwietnia przyszłego roku.

Relacja Marcina Dolińskiego
Gdzie: Grudziądz
TAGI: konsolidacja szpitaliCentrum Pulmonologiiszpital w Inowrocławiuszpital w GrudziądzuPolitechnika BydgoskaPiotr Całbecki
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Główny Geodeta Kraju: Polska potrzebuje tarczy przeciw zakłócaniu fal wysyłanych przez satelity

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Grudziądz

Piotr Całbecki o decyzji bydgoskich radnych dotyczącej szpitali: „Niech nie krytykują czegoś, czego nie rozumieją”

Marszałek województwa Piotr Całbecki skrytykował w Grudziądzu decyzję bydgoskich radnych, którzy sprzeciwiają się konsolidacji trzech szpitali - Centrum…

Marcin Doliński BN
2026-10-29, 16:53
Bydgoszcz

Główny Geodeta Kraju: Polska potrzebuje tarczy przeciw zakłócaniu fal wysyłanych przez satelity

Bezpieczeństwo infrastruktury wobec współczesnych zagrożeń - to temat konferencji na Politechnice Bydgoskiej. Specjaliści rozmawiają o ochronie kluczowych…

Sława Skibińska-Dmitruk DW
2026-10-29, 16:01
Bydgoszcz

Hodował w komórce konopie, miał w piwnicy porcje gotowe do sprzedaży [zdjęcia, wideo]

Policjanci przejęli 2 kilogramy marihuany. Zatrzymali 23-latka spod Koronowa.

DW
2026-10-29, 15:21
Aleksandrów Kujawski

Decyzjom o wyłączeniu z użytkowania kamienic w Ciechocinku przyjrzy się wojewódzki inspektor

Czy w decyzjach podejmowanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim dotyczących stanu budynków w Ciechocinku mogły pojawić…

Radosław Jagieła DW
2026-10-29, 14:20
Bydgoszcz

Czy stan jednej z hal produkcyjnych Odlewni Żeliwa Bydgoszcz zagraża życiu i zdrowiu pracowników?

- Kilka tygodni temu doszło do uszkodzenia jednej z betonowych płyt na dachu - czytamy w liście, adresowanym m.in. do redakcji Polskiego Radia PiK. Dyrekcja…

Damian Klich DW
2026-10-29, 13:20
Bydgoszcz

Wypadek z udziałem autobusu miejskiego i auta osobowego w Bydgoszczy.

Do groźnego zdarzenia doszło na ul. Kamiennej, na wysokości Akademii Muzycznej.

DW
2026-10-29, 13:08
Aleksandrów Kujawski

Wraca temat zabiegu u syna Tomasza Lenza w Aleksandrowie. Czy doszło do złamania tajemnicy?

W tej sprawie śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Pojawiły się sygnały, że mogło dojść do złamania tajemnicy dziennikarskiej. Ta sama…

Radosław Jagieła DW
2026-10-29, 12:45
Bydgoszcz

Młody Bydgoszczanin w swoim mieszkaniu i cudzej piwnicy trzymał ponad kilogram narkotyków

Trop zaprowadził bydgoskich policjantów do 24-latka. Pojechali za nim na Bartodzieje. Zatrzymali go, gdy z narkotykami w ręku wychodził z piwnicy należącej…

DW
2026-10-29, 12:00
REGION

Radni powiatu inowrocławskiego sprzeciwiają się konsolidacji trzech szpitali w województwie

Opozycja próbowała wprowadzić do porządku obrad rady powiatu projekt uchwały intencyjnej, dotyczącej planowanego połączenia trzech szpitali w województwie…

Marcin Glapiak DW
2026-10-29, 11:10
Bydgoszcz

O AI i cyberbezpieczeństwie mówi się w Bydgoszczy. Trwa Kongres Klastrów Polskich

„Bezpieczeństwo, Przemysł, Cyfryzacja, Współpraca” temu poświęcony jest odbywający się w Bydgoszczy trzydniowy Kongres Klastrów Polskich.

Tatiana Adonis DW
2026-10-29, 09:50
Bydgoszcz

Prezes Belmy: Chcemy do końca roku podpisać porozumienie o współpracy z Politechniką Bydgoską [Rozmowa Dnia]

Niedługo poznamy szczegóły na temat centrum serwisowego rakiet PAC-3 do systemu Patriot. Czy mogłoby działać w Bydgoszczy? Zapytaliśmy o to Damiana Skałeckiego…

Mariusz Kluszczyński DW
2026-10-29, 08:56
REGION

Patryk Kaźmierczak, lider KO w Inowrocławiu, nawołuje do dymisji prezydenta miasta

Arkadiusz Fajok powinien opuścić fotel prezydenta Inowrocławia - tak uważa lider Koalicji Obywatelskiej w tym mieście, Patryk Kaźmierczak. Rozważa zorganizowanie…

Marcin Glapiak DW
2026-10-29, 08:10
więcej wiadomości
0:00 0:00