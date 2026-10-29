Biskup uznany winnym niepowiadomienia organów ścigania o czynach pedofilskich dwóch księży

Sąd Rejonowy w Tarnowie uznał biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża winnym. Miał nie powiadomić policji ani prokuratury o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich przez dwóch księży z jego diecezji. Wymierzył mu karę dwóch lat ograniczenia wolności poprzez potrącenie wynagrodzenia. Wyrok jest nieprawomocny.

Decyzja zapadła po trwającym osiem miesięcy procesie.



Prokuratura, która oskarżyła hierarchę o niepowiadomienie organów ścigania o przestępstwach seksualnych podległych mu kapłanów, domagała się kary 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata i zasądzenia 20 tys. zł grzywny. Obrońcy oskarżonego wnosili o uniewinnienie.



Był to pierwszy w Polsce proces sądowy biskupa dotyczący zgłaszania czynów pedofilskich księży. Ordynariusz w trakcie postępowania nie przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia, tłumacząc zwłokę w zgłoszeniach niejasnością przepisów karnych oraz specyfiką konkretnych spraw.



