Odbył się pierwszy w Polsce proces sądowy biskupa dotyczący zgłaszania czynów pedofilskich księży/ Fot. Pexels
KRAJ I ŚWIAT

Biskup uznany winnym niepowiadomienia organów ścigania o czynach pedofilskich dwóch księży

Odbył się pierwszy w Polsce proces sądowy biskupa dotyczący zgłaszania czynów pedofilskich księży/ Fot. Pexels

Sąd Rejonowy w Tarnowie uznał biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża winnym. Miał nie powiadomić policji ani prokuratury o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich przez dwóch księży z jego diecezji. Wymierzył mu karę dwóch lat ograniczenia wolności poprzez potrącenie wynagrodzenia. Wyrok jest nieprawomocny.

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Decyzja zapadła po trwającym osiem miesięcy procesie.

Prokuratura, która oskarżyła hierarchę o niepowiadomienie organów ścigania o przestępstwach seksualnych podległych mu kapłanów, domagała się kary 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata i zasądzenia 20 tys. zł grzywny. Obrońcy oskarżonego wnosili o uniewinnienie.

Był to pierwszy w Polsce proces sądowy biskupa dotyczący zgłaszania czynów pedofilskich księży. Ordynariusz w trakcie postępowania nie przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia, tłumacząc zwłokę w zgłoszeniach niejasnością przepisów karnych oraz specyfiką konkretnych spraw.

  • Odpowiedzialność karną dla osób, które nie zawiadomiły o popełnieniu przestępstwa m.in. pedofilii, mimo posiadania o tym wiarygodnych informacji, wprowadziła w Polsce ustawa z 23 marca 2017 r.
  • Wcześniej był to jedynie tzw. obowiązek społeczny, za którego niedopełnienie nie była przewidziana kara.
  • Obecnie jest to występek, za który grozi do trzech lat więzienia.

TAGI: biskupsądproceswykorzystywanie nieletnichpedofiliabiskup Andrzej Jeż
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