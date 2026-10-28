Anioły udanie nadrobiły zaległości. Torunianie nie pozostawili złudzeń, kto był lepszy

Anioły Toruń z pewnym zwycięstwem w zaległym spotkaniu 1. kolejki Tauron 1. Ligi. Torunianie pokonali we własnej hali MCKiS Jaworzno 3:0.

Niewątpliwie to zespół z naszego regionu wyszedł na boisko w roli faworyta. W dotychczasowych pięciu meczach toruński zespół potwierdził dobrą formę, triumfując czterokrotnie. Dysponujący na papierze mniejszym potencjałem MCKiS też jednak potrafi wygrywać, zwyciężając w trzech z sześciu spotkań.



Pierwsza odsłona była dość wyrównana, w pewnym momencie to nawet goście mieli więcej do powiedzenia (14:12). Od tego momentu jednak podopieczni Marcina Krysia wygrali pięć kolejnych akcji (17:14) i nie dali już sobie wydrzeć seta. Kolejne dwie partie przebiegły dość podobnie. Po w miarę wyrównanym początku gospodarze stopniowo przejmowali inicjatywę, budując solidną zaliczkę, następnie utrzymując ją do ostatniej piłki.



CUK Anioły Toruń – MCKiS Jaworzno 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)