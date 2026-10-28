CUK Anioły Toruń pewnie pokonały rywala/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Anioły udanie nadrobiły zaległości. Torunianie nie pozostawili złudzeń, kto był lepszy

CUK Anioły Toruń pewnie pokonały rywala/fot. Archiwum/Patryk Głowacki

Anioły Toruń z pewnym zwycięstwem w zaległym spotkaniu 1. kolejki Tauron 1. Ligi. Torunianie pokonali we własnej hali MCKiS Jaworzno 3:0.

Pałac wypuścił dwie szanse i wrócił z Opola bez punktów. UNI wygrało w trzech setach
Pałac wypuścił dwie szanse i wrócił z Opola bez punktów. UNI wygrało w trzech setach
Polskie siatkarki wiedzą, z kim zagrają w grupie na MŚ. Duża szansa na dobre wejście w turniej

Niewątpliwie to zespół z naszego regionu wyszedł na boisko w roli faworyta. W dotychczasowych pięciu meczach toruński zespół potwierdził dobrą formę, triumfując czterokrotnie. Dysponujący na papierze mniejszym potencjałem MCKiS też jednak potrafi wygrywać, zwyciężając w trzech z sześciu spotkań.

Pierwsza odsłona była dość wyrównana, w pewnym momencie to nawet goście mieli więcej do powiedzenia (14:12). Od tego momentu jednak podopieczni Marcina Krysia wygrali pięć kolejnych akcji (17:14) i nie dali już sobie wydrzeć seta. Kolejne dwie partie przebiegły dość podobnie. Po w miarę wyrównanym początku gospodarze stopniowo przejmowali inicjatywę, budując solidną zaliczkę, następnie utrzymując ją do ostatniej piłki.

CUK Anioły Toruń – MCKiS Jaworzno 3:0 (25:20, 25:18, 25:19)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: anioły toruńsiatkówkatauron 1. liga1. liga
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Legenda tenisa zagrała po raz ostatni. Stan Wawrinka przegrał i odwiesił rakietę na kołek

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Anioły udanie nadrobiły zaległości. Torunianie nie pozostawili złudzeń, kto był lepszy

Anioły Toruń z pewnym zwycięstwem w zaległym spotkaniu 1. kolejki Tauron 1. Ligi. Torunianie pokonali we własnej hali MCKiS Jaworzno 3:0.

PG
2026-10-28, 21:34
SPORT

Legenda tenisa zagrała po raz ostatni. Stan Wawrinka przegrał i odwiesił rakietę na kołek

Trzykrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych, szwajcarski tenisista Stan Wawrinka, rozegrał ostatni mecz w karierze sportowej. Podczas turnieju ATP w Bazylei…

IAR PG
2026-10-28, 14:26
SPORT

Pałac wypuścił dwie szanse i wrócił z Opola bez punktów. UNI wygrało w trzech setach

Bydgoszczanki miały swoje momenty, ale nie potrafiły zamknąć najważniejszych fragmentów spotkania. Metalkas Pałac Bydgoszcz przegrał na wyjeździe z UNI…

WS
2026-10-27, 22:42
SPORT

Olimpia Grudziądz przegrała po pięciu pojedynkach. Orlicz lepszy w Suchedniowie

Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz przegrała na wyjeździe z KS Orliczem 1924 Suchedniów 2:3 w 7. kolejce LOTTO Superligi. Grudziądzanie dwukrotnie doprowadzali…

WS
2026-10-27, 20:46
Świecie nad Wisłą

Olimpia odpadła z Pucharu Polski. Termalica rozstrzygnęła mecz w doliczonym czasie

Grudziądzanie pożegnali się z Pucharem Polski na etapie 1/16 finału. Olimpia przegrała w Świeciu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 0:1, tracąc decydującą…

WS
2026-10-27, 16:20
SPORT

Złota Piłka dla Harry'ego Kane'a! Ewa Pajor druga wśród najlepszych piłkarek świata

Harry Kane został najlepszym piłkarzem świata w jubileuszowym, 70. plebiscycie Złotej Piłki. Wśród kobiet triumfowała Alexia Putellas. Ogromny sukces odniosła…

WS
2026-10-27, 07:51
SPORT

Polskie siatkarki wiedzą, z kim zagrają w grupie na MŚ. Duża szansa na dobre wejście w turniej

Siatkarki reprezentacji Polski poznały rywalki w przyszłorocznych mistrzostwach świata. Polki trafiły do grupy E razem z Niemkami, Słowenkami i Kubankami.

IAR pzps.pl PG
2026-10-26, 20:51
SPORT

Krótka przygoda drużyn z naszego regionu w kobiecym PP. Wszystkie odpadły w pierwszej rundzie

Trzy zespoły z województwa kujawsko-pomorskiego - KKP Bydgoszcz, Chemik Bydgoszcz i TAF Toruń przystąpiły do 1/32 finału Pucharu Polski. Pierwsza runda okazała…

PG
2026-10-26, 12:01
SPORT

Miko Marczyk wicemistrzem Europy! Kolejny sukces kierowcy rajdowego. Jego sternik z brązem

Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk udanie zakończyli sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 2026. Marczyk, czyli kierowca ORLEN Teamu, który bronił tytułu, wywalczył…

inf. prasowa
2026-10-26, 09:00
SPORT

KH Energa z kolejnym bardzo udanym występem. Przekonujący triumf na terenie przeciwnika

KH Energa Toruń znów stanęła na wysokości zadania. W 14. kolejce Tauron Hokej Ligi Torunianie pokonali na wyjeździe STS Sanok Sokół 6:2.

PG
2026-10-25, 20:41
SPORT

Energa Manekin przełamała swoją niemoc. Torunianie wygrali we własnej hali po zaciętym boju

Energa Manekin Toruń w końcu dała swoim kibicom więcej powodów do radości. W 6. kolejce Lotto Superligi toruński zespół pokonał u siebie KS Dekorglass…

PG
2026-10-25, 19:36
SPORT

Odszedł wybitny polski zapaśnik. Nie żyje Józef Lipień, wicemistrz olimpijski i mistrz świata

W nocy z soboty na niedzielę w wieku 77 lat zmarł w Dębicy Józef Lipień, wicemistrz igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 roku w turnieju zapaśniczym w wadze…

PAP
2026-10-25, 17:46
więcej wiadomości
0:00 0:00