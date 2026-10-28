Siedem koncertów w sześciu miejscach. Przed nami festiwal „Muzyka w willi Blumwego”

Występy kameralne, recitale, muzyka klasyczna, nowa i jazzowa. Tak zapowiada się 9. Festiwal „Muzyka w willi Blumwego”.
Inauguracja 9. Festiwalu „Muzyka w willi Blumwego” w piątek (30 października) o godz. 19 w sali symfonicznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Główny bohater najbliższego festiwalowego wydarzenia to Maurice Ravel.
- Akademia Muzyczna towarzyszy nam od pierwszej edycji, to dla nas wielka przyjemność móc tam zaprosić słuchaczy - podkreśla prof. Bartłomiej Wezner, dyrektor festiwalu.
Oto artyści tegorocznej edycji wydarzenia:
- Atom String Quartet
- Martyna Zakrzewska
- Dominik Wania Trio
- Radosław Kurek
- Reverie Piano Duo
- Marcin Chiliński
- Marcin Sikorski
- Irena Haich
- Marek Szlezer
- Tomasz Herisz
- Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
- Justyna Khil
- Rozalia Kordula Kierc
Cała rozmowa z muzykiem - poniżej.