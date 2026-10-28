Bartłomiej Wezner/fot. Magda Jasińska/PR PiK/archiwum
Bydgoszcz

Siedem koncertów w sześciu miejscach. Przed nami festiwal „Muzyka w willi Blumwego”

Bartłomiej Wezner/fot. Magda Jasińska/PR PiK/archiwum

Występy kameralne, recitale, muzyka klasyczna, nowa i jazzowa. Tak zapowiada się 9. Festiwal „Muzyka w willi Blumwego”.

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Inauguracja 9. Festiwalu „Muzyka w willi Blumwego” w piątek (30 października) o godz. 19 w sali symfonicznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Główny bohater najbliższego festiwalowego wydarzenia to Maurice Ravel.

- Akademia Muzyczna towarzyszy nam od pierwszej edycji, to dla nas wielka przyjemność móc tam zaprosić słuchaczy - podkreśla prof. Bartłomiej Wezner, dyrektor festiwalu.

Oto artyści tegorocznej edycji wydarzenia:

  • Atom String Quartet
  • Martyna Zakrzewska
  • Dominik Wania Trio
  • Radosław Kurek
  • Reverie Piano Duo
  • Marcin Chiliński
  • Marcin Sikorski
  • Irena Haich
  • Marek Szlezer
  • Tomasz Herisz
  • Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
  • Justyna Khil
  • Rozalia Kordula Kierc

Cała rozmowa z muzykiem - poniżej.

Relacja Magdy Jasińskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: „Muzyka w willi Blumwego”Akademia Muzyczna
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