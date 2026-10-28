Dawną siedzibę bydgoskiej uczelni przejmuje wojsko. Na ul. Przemysłowej będzie biuro dowództwa

Miejscy radni zdecydowali o przekazaniu nieruchomości przy ul. Przemysłowej 34 Dowództwu Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Budynek, w którym kiedyś działał Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, stanie się biurem Dowództwa Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych, którego formowanie rozpoczęto wiosną tego roku.



- Przekazanie nieruchomości to sposób na zaspokojenie kolejnych potrzeb związanych z działalnością wojska na terenie Bydgoszczy. Jest to budynek, który powstał w 1970 roku. Mieścił się tam Kombinat Budowlany Wschód. Ta nieruchomość była wykorzystywana także na cele dydaktyczne - mówi Andrzej Bereda, dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji urzędu miasta.



- Biurowiec przy ulicy Przemysłowej niszczeje - przyznaje radny Jakub Mikołajczak. - Pojawiła się propozycja, żeby przekazać go Wojsku Polskiemu, cieszymy się, bo to dobry gospodarz - dodaje.



Zadowolenia z takiej decyzji nie kryje wojewoda Michał Sztybel.



- To szansa na obecność nawet kilkuset oficerów, którzy będą tu służyć i mieszkać, a ich dzieci uczęszczać do bydgoskich szkół. Skorzysta lokalna gospodarka, a Bydgoszcz umocni swoją pozycję jako jeden z najważniejszych ośrodków wojskowych w Polsce! - napisał wojewoda na facebookowym profilu.