Budynek przy ul. Przemysłowej w Bydgoszczy przejęło wojsko/ Fot. Facebook, Michał Sztybel
Bydgoszcz

Dawną siedzibę bydgoskiej uczelni przejmuje wojsko. Na ul. Przemysłowej będzie biuro dowództwa

Budynek przy ul. Przemysłowej w Bydgoszczy przejęło wojsko/ Fot. Facebook, Michał Sztybel

Miejscy radni zdecydowali o przekazaniu nieruchomości przy ul. Przemysłowej 34 Dowództwu Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych.

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Budynek, w którym kiedyś działał Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, stanie się biurem Dowództwa Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych, którego formowanie rozpoczęto wiosną tego roku.

- Przekazanie nieruchomości to sposób na zaspokojenie kolejnych potrzeb związanych z działalnością wojska na terenie Bydgoszczy. Jest to budynek, który powstał w 1970 roku. Mieścił się tam Kombinat Budowlany Wschód. Ta nieruchomość była wykorzystywana także na cele dydaktyczne - mówi Andrzej Bereda, dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji urzędu miasta.

- Biurowiec przy ulicy Przemysłowej niszczeje - przyznaje radny Jakub Mikołajczak. - Pojawiła się propozycja, żeby przekazać go Wojsku Polskiemu, cieszymy się, bo to dobry gospodarz - dodaje.

Zadowolenia z takiej decyzji nie kryje wojewoda Michał Sztybel.

- To szansa na obecność nawet kilkuset oficerów, którzy będą tu służyć i mieszkać, a ich dzieci uczęszczać do bydgoskich szkół. Skorzysta lokalna gospodarka, a Bydgoszcz umocni swoją pozycję jako jeden z najważniejszych ośrodków wojskowych w Polsce! - napisał wojewoda na facebookowym profilu.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: wojskoBydgoszcz
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