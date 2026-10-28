Na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy został rozegrany ostatni finał makroregionu inicjatywy „Z Orlika na Stadion”/ Fot. Izabela Langner
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Byliśmy na boisku, gdzie walczyli młodzi piłkarze. „Tu nie ma żadnej kalkulacji” [W dobrą stronę]

Na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy został rozegrany ostatni finał makroregionu inicjatywy „Z Orlika na Stadion”/ Fot. Izabela Langner

Na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy został rozegrany ostatni finał makroregionu inicjatywy „Z Orlika na Stadion”. Młodzi zawodnicy z województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego walczyli o awans do ogólnopolskiego finału, w którym można wygrać wyjazd do FC Porto.

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Rozgrywki są promocją zdrowego stylu życia, ale służą też wyławianiu piłkarskich talentów - mówił nam o tym organizator wydarzenia, Maciej Kręblewski.

- Piłka dziecięca, piłka młodzieżowa jest wspaniałą dyscypliną sportu, ponieważ tu nie ma żadnej kalkulacji. Każda piłka jest ważna, każde zagranie jest ważne, każdy gol cieszy - podkreśla Maciej Kręblewski.

Rozmawialiśmy z trenerem zawodników z Pomorza, Szymonem Stolarzem, a także z zawodnikami.

- Takie imprezy to dla młodych zawodników dodatkowa forma aktywności, dawka ruchu - powiedział wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 Jakub Urbanek.

Relacje Patryka Głowackiego poniżej.

Relacja Patryka Głowackiego Relacja Patryka Głowackiego Relacja Patryka Głowackiego Relacja Patryka Głowackiego
TAGI: piłka nożnaZ Orlika na StadionBydgoszczpiłkarzerozgrywkimecz
Na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy został rozegrany ostatni finał makroregionu inicjatywy „Z Orlika na Stadion”/ Fot. Izabela Langner Na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy został rozegrany ostatni finał makroregionu inicjatywy „Z Orlika na Stadion”/ Fot. Izabela Langner Na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy został rozegrany ostatni finał makroregionu inicjatywy „Z Orlika na Stadion”/ Fot. Izabela Langner Na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy został rozegrany ostatni finał makroregionu inicjatywy „Z Orlika na Stadion”/ Fot. Izabela Langner Na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy został rozegrany ostatni finał makroregionu inicjatywy „Z Orlika na Stadion”/ Fot. Izabela Langner Na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy został rozegrany ostatni finał makroregionu inicjatywy „Z Orlika na Stadion”/ Fot. Izabela Langner Na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy został rozegrany ostatni finał makroregionu inicjatywy „Z Orlika na Stadion”/ Fot. Izabela Langner Na boisku piłkarskim Szkoły Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy został rozegrany ostatni finał makroregionu inicjatywy „Z Orlika na Stadion”/ Fot. Izabela Langner
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