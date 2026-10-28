Radni powiatu inowrocławskiego chcą pilnej uchwały w sprawie łączenia trzech szpitali

W czwartkowy poranek (29 października) rozpocznie się sesja Rady Powiatu Inowrocławskiego, ale w programie obrad nie znalazł się projekt uchwały intencyjnej, dotyczący włączenia inowrocławskiego szpitala do spółki wspólnie z Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy i szpitalem w Grudziądzu.

Powiatowi radni z Naszych Kujaw, PSL i Koalicji Obywatelskiej chcą wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały.



- Składamy projekt uchwały intencyjnej w trybie sprawy nagłej. Został już złożony do przewodniczącego rady i oczekujemy, że podczas sesji zajmiemy się tą sprawą - mówił w przeddzień obrad Adam Banaszak.



- To jest uchwała, która rozpoczyna rozmowy i pogłębioną analizę prawną, finansową, organizacyjną - dodała Izabela Wierzbińska.



Zgodnie z harmonogramem taka uchwała intencyjna musi być podjęta do 10 listopada.