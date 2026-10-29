Prezydentów Torunia i Bydgoszczy nie było na konferencji o sąsiedzkich relacjach obu miast

Prezydent Torunia Paweł Gulewski deklaruje, że weźmie udział w kolejnych spotkaniach dotyczących relacji obu stolic województwa, jeśli takie się odbędą.
Włodarzy zabrakło na konferencji w Ostromecku, podczas której przedstawiciele środowisk akademickich przyglądali się wielowiekowej historii relacji obu miast. Toruń i Bydgoszcz reprezentowali zastępcy prezydentów.
- Przeszkodą był kalendarz – wyjaśnił prezydent Torunia, Paweł Gulewski, pytany o swoją nieobecność. - Prowadzimy intensywne prace nad projektem budżetu na rok 2027, to spowodowało, że w moim imieniu w Ostromecku był prezydent Adam Szponka, a ja znam już relacje. Doceniamy inicjatywę środowisk, które chcą powrócić do dobrych rozmów pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem, warto ją kontynuować. Sugeruję pomagać, a nie dopatrywać się podwójnych czy potrójnych den w nieobecności prezydentów na tym spotkaniu - dodał.
Z Rafałem Bruskim nie udało nam się na ten temat porozmawiać.
- Podczas konferencji powstała tak zwana Deklaracja Ostromecka.
- Dokument ma być głosem środowisk naukowych Bydgoszczy i Torunia.
- Podkreśla znaczenie dialogu, wzajemnego szacunku i współpracy na rzecz rozwoju całego regionu.