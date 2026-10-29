Prezydentów Torunia i Bydgoszczy nie było na konferencji o sąsiedzkich relacjach obu miast

Prezydent Torunia Paweł Gulewski deklaruje, że weźmie udział w kolejnych spotkaniach dotyczących relacji obu stolic województwa, jeśli takie się odbędą.

Włodarzy zabrakło na konferencji w Ostromecku, podczas której przedstawiciele środowisk akademickich przyglądali się wielowiekowej historii relacji obu miast. Toruń i Bydgoszcz reprezentowali zastępcy prezydentów.



- Przeszkodą był kalendarz – wyjaśnił prezydent Torunia, Paweł Gulewski, pytany o swoją nieobecność. - Prowadzimy intensywne prace nad projektem budżetu na rok 2027, to spowodowało, że w moim imieniu w Ostromecku był prezydent Adam Szponka, a ja znam już relacje. Doceniamy inicjatywę środowisk, które chcą powrócić do dobrych rozmów pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem, warto ją kontynuować. Sugeruję pomagać, a nie dopatrywać się podwójnych czy potrójnych den w nieobecności prezydentów na tym spotkaniu - dodał.



Z Rafałem Bruskim nie udało nam się na ten temat porozmawiać.

