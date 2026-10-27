Spaliła się świetlica wiejska w Woli Sosnowej/fot. KM PSP Włocławek
Włocławek

Trwa śledztwo po pożarze świetlicy. Zatrzymany mężczyzna trafił do szpitala

Spaliła się świetlica wiejska w Woli Sosnowej/fot. KM PSP Włocławek

Mężczyzna, który zdaniem policjantów mógł podpalić świetlicę w Woli Sosnowej, jest poparzony. Na razie nie usłyszał zarzutów.

Policjanci zatrzymali 36-latka. To on miał podpalić świetlicę wiejską w Woli Sosnowej [aktualizacja]
Policjanci zatrzymali 36-latka. To on miał podpalić świetlicę wiejską w Woli Sosnowej [aktualizacja]
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Umyślne podpalenie mogło być przyczyną pożaru wiejskiej świetlicy pod Lubrańcem
Pożar świetlicy wiejskiej w Woli Sosnowej. Na miejscu przewodnik z psem tropiącym [aktualizacja/zdjęcia]

Po tym, jak biegli stwierdzili, że to najpewniej było podpalenie, prokuratura wszczęła śledztwo.

- Dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru oraz eksplozji materiałów wybuchowych, do której doszło po podpaleniu materiałów łatwopalnych oraz gazu - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku. - Urzęd Miasta i Gminy Lubraniec odniósł straty w kwocie około 1 miliona złotych. Prokurator analizuje zebrany materiał dowodowy i podejmie decyzję, czy postępowanie będzie prowadzone w sprawie, czy też będą postawione zarzuty temu mężczyźnie - dodaje.

Za umyślne wywołanie pożaru - prócz wyrównania szkód - grozi kara do 10 lat więzienia.

Relacja Marka Ledwosińskiego
Gdzie: Włocławek
Uwaga: Na sygnale
TAGI: śledztwoprokuratorpodpalaczpodpalenieWola Sosnowaświetlica wiejskapożar
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