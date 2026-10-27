Trwa śledztwo po pożarze świetlicy. Zatrzymany mężczyzna trafił do szpitala

Mężczyzna, który zdaniem policjantów mógł podpalić świetlicę w Woli Sosnowej, jest poparzony. Na razie nie usłyszał zarzutów.

prokuratura wszczęła śledztwo.

Po tym, jak biegli stwierdzili, że to najpewniej było podpalenie,- Dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru oraz eksplozji materiałów wybuchowych, do której doszło po podpaleniu materiałów łatwopalnych oraz gazu - mówi w rozmowie z Polskim Radiem PiK Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku. - Urzęd Miasta i Gminy Lubraniec odniósł straty w kwocie około 1 miliona złotych. Prokurator analizuje zebrany materiał dowodowy i podejmie decyzję, czy postępowanie będzie prowadzone w sprawie, czy też będą postawione zarzuty temu mężczyźnie - dodaje.Za umyślne wywołanie pożaru - prócz wyrównania szkód - grozi kara do 10 lat więzienia.