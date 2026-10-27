Fundacja Artystyczna Kosmos już w najbliższy czwartek (29 października) zaprasza na artystyczne wydarzenie do Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu/ Fot. CSW „Znaki czasu” w Toruniu
Toruń

Wystawa, koncert, warsztaty. Przed nami artystyczne trzy w jednym w toruńskim CSW

Fundacja Artystyczna Kosmos już w najbliższy czwartek (29 października) zaprasza na artystyczne wydarzenie do Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu/ Fot. CSW „Znaki czasu” w Toruniu

Fundacja Artystyczna Kosmos już w najbliższy czwartek (29 października) zaprasza na artystyczne wydarzenie do Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu.

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Projekt pod hasłem „Istoty” to szczególny dialog z odbiorcą na temat drogi cywilizacyjnej opartej na sztucznej inteligencji i rozwoju technologicznym. Osią interdyscyplinarnych działań przygotowanych przez Fundację Artystyczną Kosmos jest wystawa multimedialna „Istoty / Beings” autorstwa Łukasza Wodyńskiego. Wystawie towarzyszyć będą: wernisaż wraz z koncertem Rafała Iwańskiego oraz warsztaty upcyklingowe przygotowane i prowadzone przez Annę Rutę Pilewicz (6 listopada, godz. 16.30).

  • Wystawa będzie otwarta między 29 października a 5 listopada.
  • Wernisaż połączony z koncertem odbędzie się 29 października o godz. 17.
Z artystami, których prace zobaczymy i usłyszymy, rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek. Jej relacja poniżej.

Relacja Iwony Muszytowskiej-Rzeszotek
Gdzie: Toruń
TAGI: koncertwernisażwarsztaty
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