Wystawa, koncert, warsztaty. Przed nami artystyczne trzy w jednym w toruńskim CSW

Fundacja Artystyczna Kosmos już w najbliższy czwartek (29 października) zaprasza na artystyczne wydarzenie do Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” w Toruniu.

Projekt pod hasłem „Istoty” to szczególny dialog z odbiorcą na temat drogi cywilizacyjnej opartej na sztucznej inteligencji i rozwoju technologicznym. Osią interdyscyplinarnych działań przygotowanych przez Fundację Artystyczną Kosmos jest wystawa multimedialna „Istoty / Beings” autorstwa Łukasza Wodyńskiego. Wystawie towarzyszyć będą: wernisaż wraz z koncertem Rafała Iwańskiego oraz warsztaty upcyklingowe przygotowane i prowadzone przez Annę Rutę Pilewicz (6 listopada, godz. 16.30).



Wystawa będzie otwarta między 29 października a 5 listopada.

Wernisaż połączony z koncertem odbędzie się 29 października o godz. 17.

Z artystami, których prace zobaczymy i usłyszymy, rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek. Jej relacja poniżej.