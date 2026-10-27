Proces w sprawie unieważnienia referendum w Radzyniu Chełmińskim nie poszedł po myśli protestujących

Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił protesty dotyczące ważności referendum w Radzyniu Chełmińskim - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK.
Decyzja sądu najpewniej sprawy nie kończy. Grupa mieszkańców, która domagała się stwierdzenia nieważności głosowania z powodu wskazanych przez siebie nieprawidłowości, nie zgadza się z wyrokiem. Zapowiada zażalenie do sądu apelacyjnego.
- Referendum odbyło się 20 września. Aby było wiążące, do urn musiało pójść 1032 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Poszło 1070 osób.
- 1024 głosowało za odwołaniem burmistrza Macieja Górala.
- Proces o unieważnienie wyników rozpoczął się 13 października, a zakończył się dwa tygodnie później. O procesie pisaliśmy tutaj.