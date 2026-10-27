Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim zakończony/fot. Mariusz Luda
Grudziądz

Proces w sprawie unieważnienia referendum w Radzyniu Chełmińskim nie poszedł po myśli protestujących

Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim zakończony/fot. Mariusz Luda

Sąd Okręgowy w Toruniu oddalił protesty dotyczące ważności referendum w Radzyniu Chełmińskim - dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK.

Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim. Pierwsza rozprawa: ponad 8 godzin
Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim. Pierwsza rozprawa: ponad 8 godzin
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Decyzja sądu najpewniej sprawy nie kończy. Grupa mieszkańców, która domagała się stwierdzenia nieważności głosowania z powodu wskazanych przez siebie nieprawidłowości, nie zgadza się z wyrokiem. Zapowiada zażalenie do sądu apelacyjnego.

Gdzie: Grudziądz
TAGI: referendumburmistrzodwołanie burmistrzaRadzyń Chełmińskiprocessąd
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