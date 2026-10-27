Bydgoska prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie Piotra B. podejrzanego o szpiegostwo

Mężczyzna jest niepoczytalny, dlatego śledczy chcą, by trafił do zakładu psychiatrycznego - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Śledztwo wobec 40-latka wszczęto w oparciu o dowody zebrane przez bydgoską delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Postępowanie w sprawie mieszkańca Trójmiasta prowadziła Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

mężczyzna filmował i fotografował infrastrukturę kolejową

transporty sprzętu wojskowego

wysyłał obcemu wywiadowi

wniosek o umorzenie postępowania

skierowania mężczyzny do zakładu psychiatrycznego

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

Według ustaleń śledczychorazna terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zebrane materiałyprzez specjalny kanał w internetowym komunikatorze.W trakcie śledztwa Piotr B. został poddany obserwacji psychiatrycznej.- Z opinii biegłych wynika, że z uwagi na niepoczytalność nie może odpowiadać za swoje czyny - mówi Polskiemu Radiu PiK Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Biegli stwierdzili, że nie był (on z uwagi na zaburzenia psychiczne) zdolny do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Jednocześnie biegli stwierdzili, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia w przyszłości przez tego podejrzanego czynów o wysokim stopniu społecznej szkodliwości - dodaje.Prokurator skierował do sąduz uwagi na niepoczytalność i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci