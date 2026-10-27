O lokalizacji w Polsce centrum serwisowego wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej poinformowała we wpisie na platformie X. - Historyczna decyzja! - oceniła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

- Historyczna decyzja! Centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce! O europejską lokalizację tej inwestycji rywalizowały cztery państwa, obok Polski - Niemcy, Holandia i Norwegia”- napisała na platformie X Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON.



Dodała, że już na etapie składania wniosków polska oferta została oceniona najwyżej.



- Od początku byliśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Ten sukces nie był oczywisty. To efekt wielu miesięcy negocjacji i ciężkiej pracy całego zespołu. Dziękuję premierowi Donaldowi Tuskowi za zaufanie i (wicepremierowi, szefowi MON) Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za powierzenie mi roli głównej negocjatorki. A całemu zespołowi za determinację, ciężką pracę i wspólny sukces. Ta decyzja to też dowód, że kiedy wiosłujemy w tym samym kierunku z prezydentem (Karolem Nawrockim - przyp. red.) sukces jest możliwy - podkreśliła.



