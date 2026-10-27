Magdalena Sobkowiak-Czarnecka/fot. Dorota Witt
KRAJ I ŚWIAT

Centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka/fot. Dorota Witt

O lokalizacji w Polsce centrum serwisowego wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej poinformowała we wpisie na platformie X. - Historyczna decyzja! - oceniła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

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- Historyczna decyzja! Centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot powstanie w Polsce! O europejską lokalizację tej inwestycji rywalizowały cztery państwa, obok Polski - Niemcy, Holandia i Norwegia”- napisała na platformie X Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefowa MON.

Dodała, że już na etapie składania wniosków polska oferta została oceniona najwyżej.

- Od początku byliśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Ten sukces nie był oczywisty. To efekt wielu miesięcy negocjacji i ciężkiej pracy całego zespołu. Dziękuję premierowi Donaldowi Tuskowi za zaufanie i (wicepremierowi, szefowi MON) Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za powierzenie mi roli głównej negocjatorki. A całemu zespołowi za determinację, ciężką pracę i wspólny sukces. Ta decyzja to też dowód, że kiedy wiosłujemy w tym samym kierunku z prezydentem (Karolem Nawrockim - przyp. red.) sukces jest możliwy - podkreśliła.

TAGI: MONCentrum serwisowania pocisków PAC-3systemy PatriotMagdalena Sobkowiak-Czarnecka
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