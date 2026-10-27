Bankomat ówczesnego banku Santander przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis
Bydgoszcz

Bydgoska prokuratura stawia zarzuty w aferze bankomatowej. Z kont zniknęły 2 miliony złotych

Bankomat ówczesnego banku Santander przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Kobieta w wieku 73 lat i 44-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym afery sprzed roku: kradzieży pieniędzy z kont klientów ówczesnego banku Santander - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

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  • Chodzi o sprawę z października 2025 roku.
  • Wypłat dokonywano z bankomatów w różnych częściach kraju, najczęściej w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim.
  • Prawie pół tysiąca osób straciło wówczas ponad 2 miliony złotych.
Śledztwo trwa, ale pierwsze osoby usłyszały zarzuty.

- To 73-letnia kobieta i 44-letni mężczyzna, Polacy - powiedziała Polskiemu Radiu PiK Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - Stoją oni pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (kierowanej przez inną osobę), której celem było popełnianie przestępstw związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji bankowej, a efektem było podrabianie kart płatniczych i wypłaty nieautoryzowane na szkodę wielu osób - dodaje.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. W sumie w sprawę zamieszanych jest kilkanaście osób.

- Dążymy do rozliczenia wszystkich - zaznacza Agnieszka Adamska-Okońska.

Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.

Relacja Tatiany Adonis
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: bankomatoszustwowypłatyoszustwokamery na bankomatach
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