Skąd się bierze ciepło? Odpowiedzi szukaliśmy w bydgoskiej elektrociepłowni [W dobrą stronę]

Wozem transmisyjnym Polskiego Radia PiK pojechaliśmy do bydgoskiej elektrociepłowni. Widzieliśmy „mózg” fabryki oraz ekologiczne urządzenia. Sprawdziliśmy, jak wielkie silniki gazowe i nowoczesne kotły ogrzewają miasto i dlaczego węgiel odchodzi do lamusa.
- System ciepłowniczy w Bydgoszczy jest dość złożony. Około 60 proc. mieszkańców miasta korzysta z ciepła sieciowego. Około 85 proc. ciepła sieciowego w Bydgoszczy wytwarzane jest w dwóch jednostkach wytwórczych bydgoskiej elektrociepłowni - przy ulicy Energetycznej i przy ulicy Żeglarskiej - mówił Sebastian Wasilewski, dyrektor oddziału w Bydgoszczy PGE Energia Ciepła.
Z przyczyn ekologicznych i ekonomicznych elektrociepłownia odchodzi od węgla.
- Zmieniamy paliwo wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła we wszystkich naszych jednostkach wytwórczych - wyjaśniał Sebastian Wasilewski. - Węgiel w stosunku do gazu ma około dwukrotnie wyższą emisyjność. Jest to ściśle związane z kosztami: aby spalić 1 tonę węgla, emitujemy 2 tony dwutlenku węgla, który również musimy dokupić (zapłacić za emisję - przyp. red). Tona dwutlenku węgla kosztuje mniej więcej tyle, co tona węgla, a więc głównym kosztem w strukturze wytworzenia dla produkcji opartej na węglu nie jest już paliwo, a właśnie dwutlenek węgla. Polska jest w Unii Europejskiej, obowiązuje nas europejski system ETS handlu emisjami. Musimy stosować się do tych wymogów, a w związku z tym idziemy w kierunku technologii o znacznie mniejszej emisji dwutlenku węgla, aby trzymać w ryzach koszty produkcji i dostarczać produkty w akceptowalnych cenach - dodał.
- W audycji przybliżaliśmy też nowoczesne maszyny, które pracują w elektrociepłowni, m.in. w hali spalin.
- Analizowaliśmy, jak działa urządzenie, przypominające gigantyczny czajnik i co znajduje się w centrum dowodzenia elektrociepłownią, gdzie specjaliści czuwają nad tym, by zakład pracował bez strat.
Poniżej relacja Mariusza Ludy.