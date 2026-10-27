Agnieszka Bartol ma zostać nowym ministrem funduszy i polityki regionalnej

Premier Donald Tusk zapowiedział, że zarekomenduje Agnieszkę Bartol, by ta objęła resort funduszy i polityki regionalnej po Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, która ogłosiła niedawno swoje odejście z rządu.

Agnieszka Bartol to polska urzędniczka unijna i państwowa. Od 2024 roku jest stałą przedstawicielką Rzeczpospolitej Polskiej Przy Unii Europejskiej.



Przypomnijmy, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w zeszłym tygodniu ogłosiła swoją rezygnację ze stanowiska minister funduszy i polityki regionalnej. - Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki - napisała w mediach społecznościowych.