Strażacy wyłowili z Wisły w Grudziądzu ciało mężczyzny. Trwa śledztwo

Ciało mężczyzny wyłowili z Wisły w Grudziądzu strażacy. Ratowników zawiadomił wędkarz, który zauważył pływające zwłoki.
Śledztwo prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora. Aby dokładnie ustalić tożsamość ofiary pobrano próbki DNA.
Ciało mężczyzny wyłowili z Wisły w Grudziądzu strażacy. Ratowników zawiadomił wędkarz, który zauważył pływające zwłoki.
Śledztwo prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora. Aby dokładnie ustalić tożsamość ofiary pobrano próbki DNA.
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Ciało mężczyzny wyłowili z Wisły w Grudziądzu strażacy. Ratowników zawiadomił wędkarz, który zauważył pływające zwłoki.
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