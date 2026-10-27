Fot. ilustracyjna
Grudziądz

Strażacy wyłowili z Wisły w Grudziądzu ciało mężczyzny. Trwa śledztwo

Fot. ilustracyjna

Ciało mężczyzny wyłowili z Wisły w Grudziądzu strażacy. Ratowników zawiadomił wędkarz, który zauważył pływające zwłoki.

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Śledztwo prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora. Aby dokładnie ustalić tożsamość ofiary pobrano próbki DNA.

Gdzie: Grudziądz
Uwaga: Na sygnale
TAGI: GrudziądzciałozwłokiWisłastraż pożarnaprokurator
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