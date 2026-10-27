Wszystkich Świętych 2026 w Bydgoszczy. Zmiany w ruchu i darmowa komunikacja miejska

1 listopada w Bydgoszczy będzie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu w rejonie cmentarzy. Miasto uruchomi dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe, a komunikacja miejska oraz parkingi Park & Ride będą tego dnia bezpłatne.

W związku z obchodami Wszystkich Świętych w Bydgoszczy zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w pobliżu cmentarzy. Zmiany obejmą m.in. ulice Kcyńską, Jaskółczą, Wiślaną, Rynkowską i Lotników. Na części dróg pojawią się zakazy zatrzymywania się i parkowania, a na wybranych odcinkach będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.



Pierwsze zmiany rozpoczną się już 30 października. Większość ograniczeń będzie obowiązywać od wieczora 31 października do nocy z 1 na 2 listopada.



Policjanci z bydgoskiego ruchu drogowego będą kontrolować sytuację na drogach, reagować na wykroczenia i dbać o płynność ruchu w rejonie nekropolii. W pobliżu cmentarzy należy spodziewać się także większego ruchu pieszych.



Darmowa komunikacja miejska i parkingi Park & Ride



Zgodnie z informacjami Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 1 listopada komunikacja miejska w Bydgoszczy będzie bezpłatna. Tego dnia bez opłat będą również dostępne wszystkie parkingi Park & Ride. Szlabany na parkingach zostaną podniesione.



Wzmocnienie komunikacji zaplanowano przede wszystkim w godzinach od około 9:00 do 17:00. Zwiększy się częstotliwość kursowania wybranych tramwajów i autobusów. Uruchomione zostaną także dodatkowe linie.



Od 29 października do 2 listopada autobusy kursujące ulicą Fordońską będą korzystać z przystanków Fordońska/Kapliczna.



Tramwaje 1 listopada. Więcej kursów i dodatkowa linia



W niedzielę 1 listopada tramwaje linii 5 i 8 będą kursować w godzinach od około 9:00 do 17:00 co około 10 minut.



Większą częstotliwość przewidziano również dla linii 2, 3, 4, 6, 9, 10 i 11. W tym samym przedziale godzinowym tramwaje tych linii mają kursować co około 20 minut.



Dodatkowo uruchomiona zostanie linia tramwajowa nr 7 na trasie Kapuściska – Łoskoń. Tramwaje będą kursować co około 20 minut, od około 9:00 do 17:00.



Autobusy: zmiany w rozkładach i dodatkowe kursy



Wszystkie zmiany autobusowe zaplanowane na 1 listopada mają ułatwić dojazd do bydgoskich cmentarzy.



Autobusy linii 54, 56, 71 i 77 będą kursować według rozkładów obowiązujących w niedziele handlowe.



Linie 55, 57/80, 58, 59, 60, 61, 76, 81, 82, 84, 85, 42, 43, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 i 99 będą kursować według rozkładów niedzielnych.



W godzinach od około 9:00 do 17:00 zwiększona zostanie częstotliwość kursowania kolejnych linii:



Linie 69 i 89 – łącznie co około 7,5 minuty.

– łącznie co około 7,5 minuty. Linia 65 – co około 10 minut.

– co około 10 minut. Linia ZaT – co około 12 minut.

– co około 12 minut. Linie 51, 52, 53, 64, 67, 68 i 74 – co około 15 minut.

– co około 15 minut. Linie 79, 83 i ZaT6 – co około 20 minut.

– co około 20 minut. Linia 73 – co około 60 minut.

Garbary – Lisia

Trzy linie specjalne do największych cmentarzy

Linia 108: Kapuściska – Leśne, przez Cmentarz Bielawy. Kursy co około 20 minut.

Kapuściska – Leśne, przez Cmentarz Bielawy. Kursy co około 20 minut. Linia 109: Tatrzańskie – Rekinowa, przez Kamienną i ulicę Witolda Pileckiego. Kursy co około 20 minut, pomiędzy kursami linii 83.

Tatrzańskie – Rekinowa, przez Kamienną i ulicę Witolda Pileckiego. Kursy co około 20 minut, pomiędzy kursami linii 83. Linia 110: Błonie – Pileckiego/Żeglarska, przez Zaświat. Kursy co około 20 minut, pomiędzy kursami linii 54.

Zmiany przy cmentarzu przy ul. Kcyńskiej

Cmentarz przy ul. Jaskółczej. Ulice jednokierunkowe

Cmentarz przy ul. Chojnickiej i przy ul. Toruńskiej

Cmentarz przy ul. Wiślanej. Objazd dla ul. Fordońskiej

Cmentarze przy ul. Artyleryjskiej i Ludwikowo

Etap pierwszy

Etap drugi

Cmentarz przy ul. Stawowej

Cmentarz przy ul. Wyszyńskiego. Zmiany przy przystanku

Dodatkowo na trasieuruchomiona zostanie linia autobusowa nr 62. Autobusy mają kursować co 25 minut, pomiędzy kursami linii 56.31 października i 1 listopada będą kursować trzy specjalne linie autobusowe: 108, 109 i 110. W niedzielę ich kursowanie zaplanowano w godzinach od około 9:00 do 17:00.Dla linii 108 zostaną uruchomione tymczasowe przystanki Leśne przy ulicy J. Sułkowskiego oraz dwa przystanki Cmentarz Bielawy. Jeden będzie zlokalizowany na ulicy Wyszyńskiego, na prawoskręcie w ulicę Modrzewiową, w kierunku pętli Leśne. Drugi znajdzie się na ulicy Modrzewiowej, za przejściem dla pieszych, w kierunku pętli Kapuściska.Organizacja ruchu w rejonie cmentarza przy ulicy Kcyńskiej zmieni się 31 października o godz. 20:00. Ograniczenia będą obowiązywać do 2 listopada do godz. 1:00.Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicy Łabiszyńskiej, w kierunku od ulicy Szubińskiej do Kcyńskiej.Zmiany obejmą również ulicę Kcyńską. Na odcinku od ulicy Łabiszyńskiej do ulicy Żwirki i Wigury ruch będzie odbywał się w kierunku drugiej z nich, a wyjazd na tę ulicę będzie możliwy wyłącznie w kierunku Szubińskiej.Na odcinku ulicy Kcyńskiej od skrzyżowania z Łabiszyńską do skrzyżowania z Gnieźnieńską obowiązywać będzie także ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy Gnieźnieńskiej.W rejonie cmentarza przy ulicy Jaskółczej zmiany zaczną obowiązywać 31 października o godz. 20:00 i potrwają do 2 listopada do godz. 1:00.Na ulicy Jaskółczej, na odcinku między Żwirki i Wigury a Gnieźnieńską, ruch będzie jednokierunkowy w stronę ulicy Gnieźnieńskiej. Po północnej stronie ulicy zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.Ruch jednokierunkowy obejmie również ulicę Kossaka, na odcinku między Gnieźnieńską a Żwirki i Wigury. Kierowcy będą mogli poruszać się w stronę ulicy Żwirki i Wigury. Po południowej stronie Kossaka będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.Przy cmentarzu przy ulicy Chojnickiej zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony na obu stronach ulicy Wiejskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chełmżyńską do skrzyżowania z ulicą Deszczową.W rejonie cmentarza przy ulicy Toruńskiej zakaz zatrzymywania się obejmie południową stronę ulicy Władysława Bełzy, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Cienistą do skrzyżowania z ulicą Spokojną.W obu lokalizacjach zmiany będą obowiązywać od 31 października od godz. 20:00 do 2 listopada do godz. 1:00.W rejonie cmentarza przy ulicy Wiślanej zmiany rozpoczną się 31 października o godz. 22:00 i potrwają do 2 listopada do godz. 1:00.Zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony na południowej jezdni ulicy Fordońskiej, na odcinku od ulicy Kaplicznej do Wiślanej. Obejmie również wschodnią stronę ulicy Wiślanej oraz obie strony ulicy Więcka na całej jej długości.Na ulicy Wiślanej ruch jednokierunkowy będzie obowiązywać od Fordońskiej w stronę cmentarza, do skrzyżowania z ulicą Więcka. Ruch na niej będzie odbywał się w kierunku ulicy Skandynawskiej.Na ulicy Wiślanej, na odcinku od posesji nr 4 do ulicy Więcka, wyznaczone zostaną miejsca parkingowe z parkowaniem równoległym do krawężnika. Czasowo zlikwidowane zostaną również ścieżki rowerowe.Kierowcy będą mogli ominąć utrudnienia na ulicy Fordońskiej, korzystając z objazdu ulicami Przemysłową, Witebską i Wyszogrodzką.Zmiany w rejonie cmentarzy przy ulicy Artyleryjskiej i Ludwikowo zostaną wprowadzone etapami.rozpocznie się 30 października o godz. 4:00 i potrwa do 31 października do godz. 22:00. W tym czasie z ulicy Rynkowskiej w ulicę Pileckiego będzie obowiązywał nakaz skrętu w prawo.rozpocznie się 31 października o godz. 22:00 i potrwa do 2 listopada do godz. 1:00.Utrzymany zostanie zakaz zatrzymywania się na ulicy Artyleryjskiej. Czasowo zlikwidowane będą ścieżki rowerowe na ulicach Pileckiego, Artyleryjskiej, Zaświat i Zygmunta Augusta.Na ulicy Rynkowskiej ruch będzie jednokierunkowy w stronę ulicy Putza. Zakazy zatrzymywania się obejmą wyznaczone odcinki tej ulicy, a po zachodniej stronie, na odcinku od wjazdu na cmentarz do ulicy Putza, zostaną wyznaczone miejsca parkingowe z parkowaniem równoległym do krawężnika.Zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał po obu stronach ulicy Putza oraz na odcinku ulicy Ludwikowo od Putza do linii lasu. Odcinek ulicy Ludwikowo od ulicy Putza do wjazdu do zakładów PESA zostanie wyłączony z ruchu.Dla pojazdów wyjeżdżających z rejonu cmentarza przy ulicy Rynkowskiej wyznaczony zostanie jednokierunkowy objazd przez las. Ruch jednokierunkowy obejmie również ulicę Skromną, w kierunku od ulicy Powstańców Warszawy do ulicy Powstania Listopadowego.Od 31 października od godz. 20:00 do 2 listopada do godz. 1:00 zmiany będą obowiązywać także w rejonie cmentarza przy ulicy Stawowej.Na ulicy Lotników ruch będzie jednokierunkowy w stronę ulicy Czerwonego Krzyża. Po zachodniej stronie tej ulicy zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się.Ruch jednokierunkowy obejmie również ulicę Ostroroga, na odcinku w kierunku od ulicy Władysława IV do Lotników.W rejonie cmentarza przy ulicy Wyszyńskiego zakaz zatrzymywania się po wschodniej stronie łącznicy Modrzewiowej będzie obowiązywał od 30 października od godz. 20:00 do 2 listopada do północy. Wyjątkiem będzie zatoka parkingowa przy kościele.Na potrzeby komunikacji miejskiej udostępniona zostanie nieczynna dotąd zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Modrzewiowej. Przystanek będzie funkcjonował od 30 października od godz. 8:00 do 3 listopada do godz. 24:00.W tym czasie nie będzie można parkować w zatoce.