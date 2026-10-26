Siedem fragmentów rafy koralowej przewożonych bez wymaganego zezwolenia CITES ujawnili funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiej KAS na lotnisku w Bydgoszczy/fot. KAS Bydgoszcz
Bydgoszcz

Koralowce z Egiptu w bagażu pasażera na lotnisku w Bydgoszczy. Są pod ochroną [zdjęcia]

Siedem fragmentów rafy koralowej przewożonych bez wymaganego zezwolenia CITES ujawnili funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiej KAS na lotnisku w Bydgoszczy/fot. KAS Bydgoszcz

Siedem fragmentów rafy koralowej przewożonych bez wymaganego zezwolenia CITES ujawnili funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiej KAS na lotnisku w Bydgoszczy. Pasażer przyleciał z Egiptu i tłumaczył, że koralowce zebrał na plaży jako wakacyjną pamiątkę.

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Wstępne oględziny wykazały, że są to koralowce rafotwórcze objęte ochroną na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej CITES oraz przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony zagrożonych gatunków dzikiej fauny i flory.

Przewożenie takich okazów przez granicę Unii Europejskiej bez wymaganych dokumentów jest zabronione. Funkcjonariusze zabezpieczyli koralowce, a dalsze czynności w sprawie prowadzi komórka dochodzeniowo-śledcza Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu.
Nielegalny przewóz okazów objętych ochroną CITES może stanowić przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.


  • Uwaga! Ochroną CITES objęte są m.in. koralowce, a także niektóre muszle, wyroby z kości słoniowej i skóry gadów.
  • Przed zakupem lub zabraniem takiej pamiątki warto sprawdzić, czy jej przewóz przez granicę jest dozwolony i czy nie wymaga specjalnych dokumentów.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: koralowcelotniskobagażEgiptBydgoszczkontrolastraż graniczna
Siedem fragmentów rafy koralowej przewożonych bez wymaganego zezwolenia CITES ujawnili funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiej KAS na lotnisku w Bydgoszczy/fot. KAS Bydgoszcz Siedem fragmentów rafy koralowej przewożonych bez wymaganego zezwolenia CITES ujawnili funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiej KAS na lotnisku w Bydgoszczy/fot. KAS Bydgoszcz
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