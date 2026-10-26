Koralowce z Egiptu w bagażu pasażera na lotnisku w Bydgoszczy. Są pod ochroną [zdjęcia]

Siedem fragmentów rafy koralowej przewożonych bez wymaganego zezwolenia CITES ujawnili funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiej KAS na lotnisku w Bydgoszczy. Pasażer przyleciał z Egiptu i tłumaczył, że koralowce zebrał na plaży jako wakacyjną pamiątkę.

Wstępne oględziny wykazały, że są to koralowce rafotwórcze objęte ochroną na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej CITES oraz przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony zagrożonych gatunków dzikiej fauny i flory.



Przewożenie takich okazów przez granicę Unii Europejskiej bez wymaganych dokumentów jest zabronione. Funkcjonariusze zabezpieczyli koralowce, a dalsze czynności w sprawie prowadzi komórka dochodzeniowo-śledcza Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu.

Nielegalny przewóz okazów objętych ochroną CITES może stanowić przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.



