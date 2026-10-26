We wtorek inauguracja XXIV Bydgoszcz Jazz Festival. Pierwszy koncert na cześć Elli Fitzgerald

Program „Tribute to Ella Fitzgerald” to spotkanie znakomitej brytyjskiej wokalistki Emmy Smith z Eliasz Orchestra pod dyrekcją Józefa Eliasza, którzy wspólnie zaprezentują najpiękniejsze utwory z repertuaru legendarnej „First Lady of Song” we współczesnych aranżacjach.

Centralną postacią wieczoru będzie Emma Smith – jedna z najwybitniejszych i najbardziej cenionych wokalistek jazzowych młodego pokolenia w Europie.

Laureatka prestiżowej Parliamentary Jazz Award w kategorii Jazz Vocalist of the Year, zachwyca publiczność niezwykłą skalą możliwości wokalnych, perfekcyjną techniką, naturalnym swingiem oraz imponującą swobodą improwizacji.

Jej koncerty łączą elegancję klasycznego jazzu z żywiołową energią współczesnej sceny, dzięki czemu od lat występuje na najważniejszych festiwalach i scenach koncertowych Europy oraz Stanów Zjednoczonych.



Emma Smith dorastała w rodzinie muzyków jazzowych, dlatego język swingu i improwizacji stał się dla niej czymś naturalnym już od najmłodszych lat.



Bogate aranżacje Eliasz Orchestra, eleganckie brzmienie zespołu oraz pełne ekspresji interpretacje Emmy Smith stworzą koncert będący hołdem dla jednej z najważniejszych postaci w historii jazzu. Za warstwę muzyczną odpowiada Józef Eliasz – perkusista, dyrygent i twórca Bydgoszcz Jazz Festival, od wielu lat realizujący prestiżowe projekty z udziałem wybitnych artystów z Polski i zagranicy.



Więcej w relacji Magdy Jasińskiej:





Wystąpią:

KONCERT INAUGURACYJNY: 27 października 2026 r. godz. 19.00

Kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – Sala Symfoniczna, ul. prof. Jerzego Godziszewskiego 1

• Emma Smith – wocalEliasz Orchestra• Józef Eliasz – perkusja, dyrygent• Adam Lemańczyk - fortepian• Jakub Szynal – trąbka• Bartłomiej Halicki – puzon• Szymon Łukowski – saksofon• Alan Balcerowski – saksofon• Antoni Olszewski – kontrabas