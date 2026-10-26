We wtorek inauguracja XXIV Bydgoszcz Jazz Festival. Pierwszy koncert na cześć Elli Fitzgerald. Centralną postacią wieczoru będzie Emma Smith
Bydgoszcz

We wtorek inauguracja XXIV Bydgoszcz Jazz Festival. Pierwszy koncert na cześć Elli Fitzgerald

We wtorek inauguracja XXIV Bydgoszcz Jazz Festival. Pierwszy koncert na cześć Elli Fitzgerald. Centralną postacią wieczoru będzie Emma Smith

Program „Tribute to Ella Fitzgerald” to spotkanie znakomitej brytyjskiej wokalistki Emmy Smith z Eliasz Orchestra pod dyrekcją Józefa Eliasza, którzy wspólnie zaprezentują najpiękniejsze utwory z repertuaru legendarnej „First Lady of Song” we współczesnych aranżacjach.

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Centralną postacią wieczoru będzie Emma Smith – jedna z najwybitniejszych i najbardziej cenionych wokalistek jazzowych młodego pokolenia w Europie.
Laureatka prestiżowej Parliamentary Jazz Award w kategorii Jazz Vocalist of the Year, zachwyca publiczność niezwykłą skalą możliwości wokalnych, perfekcyjną techniką, naturalnym swingiem oraz imponującą swobodą improwizacji.
Jej koncerty łączą elegancję klasycznego jazzu z żywiołową energią współczesnej sceny, dzięki czemu od lat występuje na najważniejszych festiwalach i scenach koncertowych Europy oraz Stanów Zjednoczonych.

Emma Smith dorastała w rodzinie muzyków jazzowych, dlatego język swingu i improwizacji stał się dla niej czymś naturalnym już od najmłodszych lat.

Bogate aranżacje Eliasz Orchestra, eleganckie brzmienie zespołu oraz pełne ekspresji interpretacje Emmy Smith stworzą koncert będący hołdem dla jednej z najważniejszych postaci w historii jazzu. Za warstwę muzyczną odpowiada Józef Eliasz – perkusista, dyrygent i twórca Bydgoszcz Jazz Festival, od wielu lat realizujący prestiżowe projekty z udziałem wybitnych artystów z Polski i zagranicy.

Więcej w relacji Magdy Jasińskiej:


Wystąpią:

• Emma Smith – wocal
Eliasz Orchestra
• Józef Eliasz – perkusja, dyrygent
• Adam Lemańczyk - fortepian
• Jakub Szynal – trąbka
• Bartłomiej Halicki – puzon
• Szymon Łukowski – saksofon
• Alan Balcerowski – saksofon
• Antoni Olszewski – kontrabas

KONCERT INAUGURACYJNY: 27 października 2026 r. godz. 19.00
Kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – Sala Symfoniczna, ul. prof. Jerzego Godziszewskiego 1

Relacja Magdy Jasińskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: XXIV Bydgoszcz Jazz FestivalJózef EliaszElla FitzgeraldEmma SmithBydgoszczAkademia Muzyczna
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