Policjanci zatrzymali 36-latka. To on miał podpalić świetlicę wiejską w Woli Sosnowej [aktualizacja]

Budynek we wsi pod Lubrańcem (powiat włocławski) spłonął niemal doszczętnie.

Policja zatrzymała 36-letniego mężczyznę, który miał podłożyć ogień w Woli Sosnowej. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio PiK, na razie nie przeprowadzono z podejrzewanym żadnych czynności procesowych. Lekarz zalecił przewiezienie mężczyzny do szpitala. Przyczyną hospitalizacji są liczne poparzenia.

To, że było to umyślne podpalenie, wstępnie potwierdził biegły z zakresu pożarnictwa.

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Włocławska prokuratura rejonowa jeszcze nie wie o zatrzymaniu, ale fakt osadzenia mężczyzny w policyjnej izbie zatrzymań, właśnie w związku z tym pożarem, potwierdziła rzeczniczka Komendy Miejskiej we Włocławku, podkomisarz Renata, Wróblewska-Czaplicka.Policjanci wstępnie przesłuchali zatrzymanego. Odmawiają jednak odpowiedzi na pytanie, czy przyznał się do winy. Nieoficjalnie wiemy, że mężczyzna mieszka w okolicy, a funkcjonariusze znają go już z wcześniejszych naruszeń prawa.