Pożar świetlicy wiejskiej w Woli Sosnowej/fot. OSP KSRG Lubraniec
Włocławek

Policjanci zatrzymali 36-latka. To on miał podpalić świetlicę wiejską w Woli Sosnowej [aktualizacja]

Pożar świetlicy wiejskiej w Woli Sosnowej/fot. OSP KSRG Lubraniec

Budynek we wsi pod Lubrańcem (powiat włocławski) spłonął niemal doszczętnie.

Z listów dowiedzieli się, że mają wyprowadzić się z mieszkań. Na spakowanie dostali 10 dni
Z listów dowiedzieli się, że mają wyprowadzić się z mieszkań. Na spakowanie dostali 10 dni
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Umyślne podpalenie mogło być przyczyną pożaru wiejskiej świetlicy pod Lubrańcem

  • Policja zatrzymała 36-letniego mężczyznę, który miał podłożyć ogień w Woli Sosnowej. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio PiK, na razie nie przeprowadzono z podejrzewanym żadnych czynności procesowych. Lekarz zalecił przewiezienie mężczyzny do szpitala. Przyczyną hospitalizacji są liczne poparzenia.
  • To, że było to umyślne podpalenie, wstępnie potwierdził biegły z zakresu pożarnictwa.
Włocławska prokuratura rejonowa jeszcze nie wie o zatrzymaniu, ale fakt osadzenia mężczyzny w policyjnej izbie zatrzymań, właśnie w związku z tym pożarem, potwierdziła rzeczniczka Komendy Miejskiej we Włocławku, podkomisarz Renata, Wróblewska-Czaplicka.

Policjanci wstępnie przesłuchali zatrzymanego. Odmawiają jednak odpowiedzi na pytanie, czy przyznał się do winy. Nieoficjalnie wiemy, że mężczyzna mieszka w okolicy, a funkcjonariusze znają go już z wcześniejszych naruszeń prawa.

Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Gdzie: Włocławek
Uwaga: Na sygnale
TAGI: podpalenieLubraniecświetlica wiejskazatrzymanie
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