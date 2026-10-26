Donald Trump/ Fot. PAP/EPA/SHAWN THEW
KRAJ I ŚWIAT

Zawieszenie ognia w rejonie okupowanego miasta Ołeszki. Sytuacja tam jest tragiczna

Donald Trump/ Fot. PAP/EPA/SHAWN THEW

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rozejm w okupowanym przez Rosjan mieście Ołeszki w pobliżu Chersonia może stać się precedensem dla kolejnych podobnych decyzji, dotyczących innych regionów Ukrainy – przekazała agencja Reutera.

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Według Pieskowa strona rosyjska „wysoko ocenia” wysiłki i zaangażowanie przedstawicieli USA, w tym pierwszej damy Melanii Trump, w działania na rzecz zawieszenia broni, które mogą stać się precedensem dla kolejnych podobnych uzgodnień.

Ponadto, rzecznik Kremla oznajmił, że wstępna zgoda na wznowienie w listopadzie trójstronnych rozmów pokojowych z Ukrainą i USA nie nakłada na obie strony konfliktu żadnych ograniczeń dotyczących prowadzenia działań bojowych.

Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosiło w piątek (23 października), że wprowadza zawieszenie ognia w określonym rejonie okupowanego miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim od godz. 3 we wtorek, 27 października, czasu kijowskiego, w celu przeprowadzenia operacji humanitarnej. Deklarację o wstrzymaniu ognia od wtorku złożyło także dowództwo rosyjskie.

Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec przekazał agencji Reutera, że zawieszenie broni w Ołeszkach w obwodzie chersońskim rozpocznie się 27 października. Dodał, że Kijów pracuje nad rozszerzeniem misji humanitarnej na inne miejscowości.

Wcześniej Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, aby umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna

  • Według Białego Domu w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.
  • Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.
  • Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru.
  • Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Ołeszek.

TAGI: UkrainaRosjaUSADonald TrumpPutinOłeszkirozejmzawieszenie bronipomoc humanitarnawojna
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