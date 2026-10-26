Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że rozejm w okupowanym przez Rosjan mieście Ołeszki w pobliżu Chersonia może stać się precedensem dla kolejnych podobnych decyzji, dotyczących innych regionów Ukrainy – przekazała agencja Reutera.

Według Pieskowa strona rosyjska „wysoko ocenia” wysiłki i zaangażowanie przedstawicieli USA, w tym pierwszej damy Melanii Trump, w działania na rzecz zawieszenia broni, które mogą stać się precedensem dla kolejnych podobnych uzgodnień.



Ponadto, rzecznik Kremla oznajmił, że wstępna zgoda na wznowienie w listopadzie trójstronnych rozmów pokojowych z Ukrainą i USA nie nakłada na obie strony konfliktu żadnych ograniczeń dotyczących prowadzenia działań bojowych.



Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosiło w piątek (23 października), że wprowadza zawieszenie ognia w określonym rejonie okupowanego miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim od godz. 3 we wtorek, 27 października, czasu kijowskiego, w celu przeprowadzenia operacji humanitarnej. Deklarację o wstrzymaniu ognia od wtorku złożyło także dowództwo rosyjskie.



Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec przekazał agencji Reutera, że zawieszenie broni w Ołeszkach w obwodzie chersońskim rozpocznie się 27 października. Dodał, że Kijów pracuje nad rozszerzeniem misji humanitarnej na inne miejscowości.



Wcześniej Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, aby umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.



Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna

