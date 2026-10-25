Trzy osoby są w szpitalu po zderzeniu dwóch samochodów w Gronowie na DK nr 15

Grudziądz Poważny wypadek w Grudziądzu. Najciężej poszkodowana była dwuletnia dziewczynka [AKTUALIZACJA/zdjęcia] W sobotę tuż po północy przy ul. Jana Pawła II w Grudziądzu doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Siedem osób zostało poszkodowanych - w tym dziecko…