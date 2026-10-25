Trzy osoby są w szpitalu po zderzeniu dwóch samochodów w Gronowie na DK nr 15

Do zdarzenia doszło w niedzielę, ok. godz. 19:50, na 251. kilometrze DK nr 15 w Gronowie (powiat toruński, gmina Lubicz). Autami podróżowały trzy osoby. Wszystkie zostały hospitalizowane.
- Choć pierwsze zgłoszenia mówiły o jednej poszkodowanej osobie, to po przebadaniu przez medyków z dwóch Zespołów Ratownictwa Medycznego do szpitala trafiły trzy osoby dorosłe.
- Obecnie trasa jest już całkowicie przejezdna.
- Działania policji na miejscu zdarzenia zabezpieczają strażacy z jednostek OSP Brzeźno oraz OSP Gronowo.