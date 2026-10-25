Zdarzenie drogowe w Gronowie
Toruń

Trzy osoby są w szpitalu po zderzeniu dwóch samochodów w Gronowie na DK nr 15

Zdarzenie drogowe w Gronowie

Do zdarzenia doszło w niedzielę, ok. godz. 19:50, na 251. kilometrze DK nr 15 w Gronowie (powiat toruński, gmina Lubicz). Autami podróżowały trzy osoby. Wszystkie zostały hospitalizowane.

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  • Choć pierwsze zgłoszenia mówiły o jednej poszkodowanej osobie, to po przebadaniu przez medyków z dwóch Zespołów Ratownictwa Medycznego do szpitala trafiły trzy osoby dorosłe.
  • Obecnie trasa jest już całkowicie przejezdna.
  • Działania policji na miejscu zdarzenia zabezpieczają strażacy z jednostek OSP Brzeźno oraz OSP Gronowo.

Gdzie: Toruń
Uwaga: Na sygnale
TAGI: zderzenieposzkodowani szpitalpowiat toruńskigmina Lubicz
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