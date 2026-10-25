Rosomak wjeżdża na zbudowany przez wojsko most pontonowy koło Chełmna. Fot. Marcin Doliński/archiwum
Bydgoszcz

Polska rozmawia z Wietnamem o sprzedaży maszyn bojowych. Bydgoszcz może je serwisować

Rosomak wjeżdża na zbudowany przez wojsko most pontonowy koło Chełmna. Fot. Marcin Doliński/archiwum

- Rozmowy dotyczą m.in. transporterów Rosomak, armatohaubic Krab, amunicji i systemów obrony wybrzeża – powiedział wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Pierwsze kontrakty mogą zostać ogłoszone w grudniu na targach zbrojeniowych w Wietnamie. Bydgoskie WZL są wymieniane jako podmiot odpowiedzialny za serwis maszyn.

Prezes bydgoskiej Belmy odwołany. Adam Leszkiewicz: Szukamy nowych rozwiązań [Rozmowa Dnia]
Prezes bydgoskiej Belmy odwołany. Adam Leszkiewicz: Szukamy nowych rozwiązań [Rozmowa Dnia]
Oddali hołd pilotom, mechanikom, ratownikom. Święto Lotnictwa w Bydgoszczy [zdjęcia]
Przedsiębiorcy z Małopolski i ze Śląska zaoferowali krocie za stare samoloty z WZL nr 2
„Musimy przejść szereg szkoleń”. Trwają przygotowania do produkcji rakiet Barracuda w Polsce
Śmigłowce Apache będą serwisowane w Polsce. Umowa z koncernem Lockheed Martin
MON podpisało dwie umowy przed zakupem śmigłowców Apache. Wartość – blisko miliard złotych

Konrad Gołota, który towarzyszy premierowi Donaldowi Tuskowi w wizycie w Wietnamie, ocenił podczas briefingu w Hoi An, że rozmowy o współpracy przemysłów obronnych dwóch krajów są ukoronowaniem dwóch lat kontaktów Polskiej Grupy Zbrojeniowej ze stroną wietnamską. W tym czasie polscy przedstawiciele pięciokrotnie odwiedzili Wietnam, a delegacja wietnamska była na targach MSPO w Kielcach.

Wiceminister wyliczył, że rozmowy dotyczą Rosomaków, armatohaubic Krab, mostów, amunicji artyleryjskiej i wozów wsparcia dla armatohaubic, a także systemów radarowych i obrony wybrzeża. Strona polska oferuje też komponenty systemów łączności i elektroniki montowane na platformach bojowych. W wizycie uczestniczy również prywatna Grupa WB.

Gołota zwrócił uwagę, że Wietnam tradycyjnie korzystał z rosyjskiego uzbrojenia. - Z jednej strony obecność przemysłu rosyjskiego jest tutaj dosyć duża. Natomiast w związku z sankcjami Wietnam szuka dywersyfikacji – powiedział. Dodał, że na tamtejszym rynku silnie obecne są firmy izraelskie, francuskie i amerykańskie, a polskim atutem są kompetencje w modernizacji sprzętu poradzieckiego.

Według wiceministra rozmowy toczą się wokół trzech modeli współpracy: bezpośredniej sprzedaży, przeniesienia części produkcji i technologii do Wietnamu oraz usług serwisowych i modernizacyjnych, które – jak zaznaczył – są mniej widoczne, ale „bardzo opłacalne finansowo”.

Gołota podkreślił, że jest za wcześnie, by podawać wartość ewentualnych zamówień. Wyjaśnił, że Wietnam zwykle zaczyna od niewielkich kontraktów, które rosną, jeśli sprzęt się sprawdzi. W poniedziałek strony mają poinformować o kierunkach współpracy, a umowy handlowe możliwe są w grudniu. - W grudniu chcemy pokazać konkretne kontrakty – zapowiedział. Dodał, że może do tego dojść podczas mających się odbyć w grudniu targów zbrojeniowych w Wietnamie.

Szczególny potencjał wiceminister widzi w obronie wybrzeża, na której koncentruje się dziś Wietnam. Polska może zaproponować rozwiązania z zakresu radiolokacji i obserwacji wybrzeża rozwijane m.in. w ramach programu Digital Baltic. Stocznia Wojenna prowadzi wstępne rozpoznanie możliwości wsparcia Wietnamu; rozmowy dotyczą okrętów ratowniczych i niszczycieli min opartych na projekcie Kormoran.

Przedmiotem rozmów jest także obsługa wietnamskiego lotnictwa. Gołota wskazał, że zakłady w Bydgoszczy mogłyby serwisować samoloty transportowe, w tym C-130, a także maszyny poradzieckie, m.in. z rodziny Su. Zastrzegł, że dostawa części zamiennych musiałaby leżeć po stronie wietnamskiej.


  • Główną część wizyty premiera w Wietnamie zaplanowano na poniedziałek w Hanoi - tam premier złoży wieńce pod Pomnikiem Bohaterów i Męczenników oraz w Mauzoleum Ho Chi Minha, a następnie zostanie oficjalnie powitany przez premiera Le Minh Hunga.
  • Po rozmowach w wąskim i szerokim gronie oraz podpisaniu dokumentów szefowie rządów wygłoszą oświadczenia dla prasy.
  • Tusk spotka się także z prezydentem Wietnamu, sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu To Lamem oraz z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Tran Thanh Manem.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: WietnamPolskabizneskontraktywojnaobronasamolotyarmatohaubicedrony
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Polska trzecim na świecie eksporterem mebli. Największym odbiorcą naszych produktów są Niemcy

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Polska rozmawia z Wietnamem o sprzedaży maszyn bojowych. Bydgoszcz może je serwisować

- Rozmowy dotyczą m.in. transporterów Rosomak, armatohaubic Krab, amunicji i systemów obrony wybrzeża - powiedział wiceminister aktywów państwowych Konrad…

PAP KB
2026-10-25, 18:10
BIZNES

Polska trzecim na świecie eksporterem mebli. Największym odbiorcą naszych produktów są Niemcy

Polska jest trzecim na świecie eksporterem mebli, a 1/3 produktów wysyłanych z Polski trafia do Niemiec, które pozostają największym odbiorcą - wynika z…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-25, 12:47
Włocławek

Księgarze chcą przepisów o ochronie rynku książki. „Ta ustawa zagwarantuje nam pracę"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje ustawę o ochronie rynku książki. Jednym z głównych założeń ma być jednakowa cena nowej publikacji…

Radosław Jagieła KB
2026-10-24, 16:50
BIZNES

Od soboty do poniedziałku benzyna będzie tańsza niż w piątek, cena diesla bez zmian

Od soboty do poniedziałku maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,51 zł, benzyny 98 - 7,21 zł, a oleju napędowego - 7,99 zł - wynika z obwieszczenia Ministra…

Katarzyna Bogucka
2026-10-24, 08:07
Bydgoszcz

Bydgoska Pesa wchodzi na indyjski rynek. Podpisała umowę o współpracy z Jupiter Wagons

Umowę zawarto podczas odbywającego się w Delhi Polsko-Indyjskiego Forum Gospodarczego, będącego jednym z wydarzeń towarzyszących wizycie premiera Donalda…

PAP TB
2026-10-23, 16:02
BIZNES

Leasing Volvo XC40 — jakie koszty uwzględnić poza ratą? [reklama]

Volvo XC40 to kompaktowy SUV klasy premiumx`, który łączy charakterystyczny skandynawski design, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i komfort codziennej jazdy…

Reklama
2026-10-22, 12:14
BIZNES

O zagrożeniach i „ciemnej stronie" internetu. Po Szczycie Cyfrowym w Bydgoszczy

Podczas drugiego dnia Szczytu Cyfrowego IGF 2026 w Bydgoszczy zorganizowano aż cztery ścieżki tematyczne. Dyskutowano m.in. o publicznych usługach cyfrowych…

Tomasz Kaźmierski BN MG
2026-10-20, 17:15
Bydgoszcz

Damian Skałecki prezesem Zarządu Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A.

Rada Nadzorcza Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych „BELMA” S.A. podjęła decyzję o powołaniu Damiana Skałeckiego na stanowisko Prezesa Zarządu…

Redakcja KB
2026-10-20, 11:15
Toruń

„Zamiast wydawać na import, lepiej korzystać z polskiego słońca i wiatru”. Na UMK mówią o energetyce

Eksperci, przedstawiciele samorządów i branży energetycznej rozmawiają o przyszłości energetyki, bezpieczeństwie energetycznym oraz wyzwaniach transformacji…

Michał Zaręba BN
2026-10-20, 07:56
BIZNES

Zmiana pracy bez pochopnych decyzji. Jak przygotować się do kolejnego kroku w karierze?

Czujesz, że stoisz w miejscu, a poniedziałkowe poranki przestały dawać jakąkolwiek satysfakcję? Decyzja o pożegnaniu ze stałym miejscem zatrudnienia bywa…

Reklama
2026-10-19, 12:39
BIZNES

Jaka będzie przyszłość Polski w cyfrowym świecie? Szczyt IGF Polska 2026 w Bydgoszczy

Czy Polska ma szansę zostać liderem technologicznym w Europie? Jak budować bezpieczną cyberprzestrzeń w czasach rosnących zagrożeń? Podczas Szczytu Cyfrowego…

JW
2026-10-19, 10:30
Grudziądz

Śmieci pod kontrolą. W Grudziądzu 2,5 miliona złotych zainwestowano w PSZOK

Będzie więcej miejsca, nie będzie kolejek - taki efekt ma dać inwestycja zakończona niedawno przy ul. Składowej.

Marcin Doliński DW
2026-10-19, 07:50
więcej wiadomości
0:00 0:00