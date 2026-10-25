Polska rozmawia z Wietnamem o sprzedaży maszyn bojowych. Bydgoszcz może je serwisować

- Rozmowy dotyczą m.in. transporterów Rosomak, armatohaubic Krab, amunicji i systemów obrony wybrzeża – powiedział wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Pierwsze kontrakty mogą zostać ogłoszone w grudniu na targach zbrojeniowych w Wietnamie. Bydgoskie WZL są wymieniane jako podmiot odpowiedzialny za serwis maszyn.

Konrad Gołota, który towarzyszy premierowi Donaldowi Tuskowi w wizycie w Wietnamie, ocenił podczas briefingu w Hoi An, że rozmowy o współpracy przemysłów obronnych dwóch krajów są ukoronowaniem dwóch lat kontaktów Polskiej Grupy Zbrojeniowej ze stroną wietnamską. W tym czasie polscy przedstawiciele pięciokrotnie odwiedzili Wietnam, a delegacja wietnamska była na targach MSPO w Kielcach.



Wiceminister wyliczył, że rozmowy dotyczą Rosomaków, armatohaubic Krab, mostów, amunicji artyleryjskiej i wozów wsparcia dla armatohaubic, a także systemów radarowych i obrony wybrzeża. Strona polska oferuje też komponenty systemów łączności i elektroniki montowane na platformach bojowych. W wizycie uczestniczy również prywatna Grupa WB.



Gołota zwrócił uwagę, że Wietnam tradycyjnie korzystał z rosyjskiego uzbrojenia. - Z jednej strony obecność przemysłu rosyjskiego jest tutaj dosyć duża. Natomiast w związku z sankcjami Wietnam szuka dywersyfikacji – powiedział. Dodał, że na tamtejszym rynku silnie obecne są firmy izraelskie, francuskie i amerykańskie, a polskim atutem są kompetencje w modernizacji sprzętu poradzieckiego.



Według wiceministra rozmowy toczą się wokół trzech modeli współpracy: bezpośredniej sprzedaży, przeniesienia części produkcji i technologii do Wietnamu oraz usług serwisowych i modernizacyjnych, które – jak zaznaczył – są mniej widoczne, ale „bardzo opłacalne finansowo”.



Gołota podkreślił, że jest za wcześnie, by podawać wartość ewentualnych zamówień. Wyjaśnił, że Wietnam zwykle zaczyna od niewielkich kontraktów, które rosną, jeśli sprzęt się sprawdzi. W poniedziałek strony mają poinformować o kierunkach współpracy, a umowy handlowe możliwe są w grudniu. - W grudniu chcemy pokazać konkretne kontrakty – zapowiedział. Dodał, że może do tego dojść podczas mających się odbyć w grudniu targów zbrojeniowych w Wietnamie.



Szczególny potencjał wiceminister widzi w obronie wybrzeża, na której koncentruje się dziś Wietnam. Polska może zaproponować rozwiązania z zakresu radiolokacji i obserwacji wybrzeża rozwijane m.in. w ramach programu Digital Baltic. Stocznia Wojenna prowadzi wstępne rozpoznanie możliwości wsparcia Wietnamu; rozmowy dotyczą okrętów ratowniczych i niszczycieli min opartych na projekcie Kormoran.



Przedmiotem rozmów jest także obsługa wietnamskiego lotnictwa. Gołota wskazał, że zakłady w Bydgoszczy mogłyby serwisować samoloty transportowe, w tym C-130, a także maszyny poradzieckie, m.in. z rodziny Su. Zastrzegł, że dostawa części zamiennych musiałaby leżeć po stronie wietnamskiej.



