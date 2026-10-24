Noteć wygrała po dogrywce z Polonią Bytom. W Inowrocławiu nadal bez porażki

KSK Qemetica Noteć Inowrocław odniosła czwarte zwycięstwo w sezonie. Zespół Krzysztofa Szubargi pokonał BS Polonię Bytom 79:74 po dogrywce i wciąż jest niepokonany przed własną publicznością.

Początek należał do gospodarzy. Noteć dobrze broniła, a po trafieniach z dystansu szybko zbudowała przewagę. W drugiej kwarcie prowadziła już 30:13, ale Polonia jeszcze przed przerwą odrobiła niemal wszystkie straty. Po 20 minutach było 41:39.



Po zmianie stron mecz zrobił się znacznie bardziej wyrównany. Goście długo trzymali kontakt, a w czwartej kwarcie sami wyszli na prowadzenie. Przy stanie 70:70 żadna z drużyn nie wykorzystała swoich ostatnich akcji i do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka.



W dodatkowych pięciu minutach więcej spokoju zachowała Noteć. Ważne punkty zdobyli Szymon Sobiech i Michał Kroczak, a trójka tego drugiego dała gospodarzom prowadzenie 78:70. Tego Polonia nie była już w stanie odrobić.



KSK Qemetica Noteć Inowrocław – BS Polonia Bytom 79:74 (21:13, 20:26, 16:15, 13:16, 9:4)