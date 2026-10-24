Tir utknął pod wiaduktem w Toruniu, a w podbydgoskim Osówcu zderzyły się dwa auta [AKTUALIZACJA]

Tir utknął pod wiaduktem w Toruniu, na Placu Armii Krajowej. Doszło także do wypadku na wysokości Restauracji Ugotowany w Osówcu, w którym poszkodowane zostały dwie pasażerki.

Tam bowiem zderzyły się dwa auta osobowe. Na miejscu pojawiły się służby. Jak dowiedzieliśmy się od nadkom. Lidii Kowalskiej, rzeczniczki bydgoskich policjantów, kierujący Nissanem, podczas skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu Fordem. Poszkodowane zostały w sumie dwie pasażerki, po jednej z każdego samochodu. Trafiły do szpitala na badania, a policja czeka na ich wyniki. Wiadomo, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństw.



Z kolei ciężarówka typu Tir blokowała drogę na Placu Armii Krajowej, tuż za mostem im. Józefa Piłsudskiego. To kluczowy odcinek DK 15. Pojazd zahaczył naczepą o wiadukt. Na miejscu pracowały służby drogowe i policja.



Ostatecznie ciężarówka samodzielnie wyjechała spod konstrukcji. Ruch między lewobrzeżną a prawobrzeżną częścią Torunia został w pełni przywrócony jeszcze przed godz. 17.



Konsekwencje dla kierowcy Tira



Kierowcy za samo zignorowanie znaku zakazu tonażowego lub wysokościowego oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo tak może zostać zakwalifikowane to zdarzenie, grozi mandat karny w wysokości od 1000 do nawet 3000 złotych oraz punkty karne.



Kolizja w podbydgoskiej Zielonce



Kolizja dwóch aut osobowych w Zielonce, między węzłami Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Południe. Jak przekazała nam nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów, zderzyły się Volkswagen i Skoda. Mimo blokady prawego pasa ruch odbywa się płynnie. Nikomu nic się nie stało, policja ustala przyczyny zdarzenia.

