Wda Świecie wygrała na wyjeździe z Kotwicą Kórnik 2:0/Archiwum/fot. Patryk Głowacki
SPORT

Wda umacnia się w czołówce, Elana znów wygrywa. Chemik nadal bez przełamania

Wda Świecie wygrała na wyjeździe z Kotwicą Kórnik 2:0/Archiwum/fot. Patryk Głowacki
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Dwa zwycięstwa i jedna porażka – to sobotni bilans naszych zespołów w 14. kolejce Betclic 3. Ligi. Wda Świecie wygrała na wyjeździe z Kotwicą Kórnik 2:0, Elana Toruń pokonała Bałtyk Koszalin 3:2, natomiast Chemik Moderator Bydgoszcz przegrał u siebie z Unią Swarzędz 1:3.

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Bydgoszczanie źle rozpoczęli spotkanie i już w 3. minucie stracili gola po trafieniu Maksyma Pietrzaka. Chemik odpowiedział jeszcze przed przerwą – w 30. minucie wyrównał Damian Rysiewski.

Po zmianie stron skuteczniejsi byli jednak goście. Gracjan Gozdzik ponownie wyprowadził Unię na prowadzenie, a w 79. minucie wynik ustalił Michał Grobelny.

Chemik Moderator Bydgoszcz – Unia Swarzędz 1:3 (1:1)
Bramka dla Chemika: Rysiewski (30)

Wda Świecie wróciła na zwycięską ścieżkę i zrobiła to bez straty gola. W wyjazdowym spotkaniu z Kotwicą Kórnik prowadzenie dał jej w 37. minucie Dawid Retlewski.

Po przerwie przewagę gości potwierdził Filip Bogusiewicz, który w 56. minucie zdobył drugą bramkę. Wda ma po 14 spotkaniach 27 punktów i zajmuje wysokie 3. miejsce.

Kotwica Kórnik – Wda Świecie 0:2 (0:1)
Bramki: Retlewski (37), Bogusiewicz (56)

Torunianie wygrali trzeci ligowy mecz z rzędu. Elana szybko objęła prowadzenie w Koszalinie po trafieniu Tsubasy Hashidate, a po przerwie w ciągu sześciu minut kolejne gole dołożyli Dominik Stolc i Krzysztof Karbownik.

Przy prowadzeniu 3:0 wydawało się, że spotkanie jest rozstrzygnięte. Bałtyk poderwał się jednak w samej końcówce – zdobył dwie bramki, w tym drugą z rzutu karnego w doliczonym czasie. Na wyrównanie zabrakło już czasu. Elana ma 19 punktów i po sobotnim meczu zajmuje 9. pozycję.

Bałtyk Koszalin – Elana Toruń 2:3 (0:1)
Bramki dla Elany: Hashidate (12), Stolc (52), Karbownik (58)

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