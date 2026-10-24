Wypadek na obwodnicy Lubrańca, do szpitala trafiła dorosła kobieta oraz dziecko

W wypadku w Korzeszynku, na obwodnicy Lubrańca, poszkodowana została 36-letnia kobieta oraz 4,5-letnia dziewczynka. Po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego podjęto decyzję o przewiezieniu ich do szpitala.

Do zdarzenia doszło przed godziną 12. Jak informuje bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP we Włocławku, zderzyły się osobowy Nissan i Honda.



Na miejscu działania ratownicze prowadzą zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 we Włocławku oraz druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubrańcu i Zgłowiączce.

W miejscu zdarzenia ruch odbywa się wahadłowo. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności.