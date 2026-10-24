Gęsina na świętego Marcina coraz bliżej stołu. Mieszkańcy regionu odbiorą 2026 tuszek [zdjęcia]

Wydawanie drobiu odbywa się w ramach corocznego święta gęsiny, które promuje lokalne tradycje kulinarne oraz towarzyszy obchodom Narodowego Święta Niepodległości.

Gęsina czeka w 20 wyznaczonych punktach na terenie całego województwa. W amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu był reporter Polskiego Radia PiK, Mariusz Luda. Atmosfera była gorąca, a temat tylko jeden: gęś.



- Rosołek będzie od jutra.

- Gęsina mi smakuje, a najbardziej z jabłkami. Mięso jest delikatne, bardzo dobre. Najlepiej, gdy jeszcze jest wędzone.

- Zeskanowany kod i odebrane – żona mi zleciła, żeby odebrać gęś. Pytanie: kto ją będzie robił? Czy moja żona, która gotuje bardziej nowocześnie, czy mama, zwolenniczka tradycji i kuchni z lat 90.

- Któryś raz wzięłam udział w konkursie. Udało się. Ulubiona potrawa? Gęś pieczona z jabłkami, czasem z buraczkach albo z czerwoną kapustą. Coś się wymyśli.

- Gdy ostatnio wygrałam ten konkurs, to zrobiłam gęś nadziewaną kapustą kiszoną.

Gęś jest pyszna i bardzo zdrowa. Smalec z gęsi jest podobno najlepszy, bo ma ten zdrowy cholesterol.



- Mamy już ponad 50 procent tuszek wydanych w naszej lokalizacji - mówi Katarzyna Mroczko, pracownik Urzędu Marszałkowskiego.

- W samym Toruniu wygrało ponad 550 osób, a w naszym województwie aż 2026, między innymi w Grudziądzu, Włocławku, Wąbrzeźnie, Rypinie, Brodnicy.



