Twarde Pierniki zaprzepaściły szansę na dobry wynik w drugiej kwarcie/fot. PAP/Art Service
Toruń

Wygrana w derbach nie popchnęła Twardych Pierników. Torunianie wyraźnie słabsi od GTK Gliwice

Twarde Pierniki zaprzepaściły szansę na dobry wynik w drugiej kwarcie/fot. PAP/Art Service
Wielkość czcionkiAa

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń nie poszły za ciosem po pokonaniu Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz. W spotkaniu 4. kolejki PGE Basket Ligi Torunianie okazali się wyraźnie słabsi od Euvic GTK Gliwice, ulegając rywalowi na jego terenie 69:90.

Koszykarki z Torunia nie zamierzają się zatrzymać. Pewne zwycięstwo na terenie przeciwnika
Koszykarki z Torunia nie zamierzają się zatrzymać. Pewne zwycięstwo na terenie przeciwnika
Anwil Włocławek z porażką u siebie w lidze ENBL. O losie meczu znów zdecydował jeden punkt

Kibice toruńskiej ekipy na pewno liczyli na kolejne zwycięstwo, które pokazałoby, że zespół zaczął iść w dobrą stronę. Podopieczni Srdjana Suboticia zmierzyli się z drużyną mającą identyczny bilans – jeden triumf, dwie porażki.

Od początku jednak mecz nie układał się po myśli przyjezdnych (3:13). Po pierwszej kwarcie gospodarze prowadzili 26:19. A potem przyszła druga część pojedynku, ustawiająca resztę rywalizacji. Twarde Pierniki całkowicie zacięły się w ataku, wrzucając zaledwie 7 punktów. GTK wykorzystało niemoc rywala, schodząc na przerwę z rezultatem 50:26. Późniejsza poprawa gry nic nie dała przedstawicielowi naszego regionu. Gliwiczanie kontrolowali sytuację na parkiecie, a ich wygrana nie była nawet przez chwilę zagrożona.

Euvic GTK Gliwice – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 90:69 (26:16, 24:7, 22:23, 18:20)

Gdzie: Toruń
Dyscyplina: koszykówka
TAGI: twarde pierniki toruńkoszykówkapge basket ligabasket liga
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja KH Energa Toruń znów bezlitosna dla rywala. Grad goli posypał się w trzeciej części meczu

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Toruń

Wygrana w derbach nie popchnęła Twardych Pierników. Torunianie wyraźnie słabsi od GTK Gliwice

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń nie poszły za ciosem po pokonaniu Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz. W spotkaniu 4. kolejki PGE Basket Ligi Torunianie okazali…

PG
2026-10-23, 23:37
SPORT

KH Energa Toruń znów bezlitosna dla rywala. Grad goli posypał się w trzeciej części meczu

KH Energa Toruń stopniowo buduje kolejną serię zwycięstw. W 13. kolejce Tauron Hokej Ligi Torunianie pokonali przed własną publicznością Comarch Cracovię…

PG
2026-10-23, 22:50
SPORT

Czarna seria tenisistów stołowych Energi trwa. Torunianie przegrali trzeci mecz z rzędu

Energa Manekin Toruń znów słabsza od przeciwnika. W 5. kolejce Lotto Superligi Torunianie przegrali na wyjeździe z KS Orliczem 1924 Suchedniów 1:3.

PG
2026-10-23, 22:07
Toruń

Anioły wykonały swoje zadanie. Toruńska drużyna nie oddała seta rywalowi z nizin tabeli

CUK Anioły Toruń z czwartym zwycięstwem w sezonie Tauron 1. Ligi. W swoim piątym meczu, rozegranym w ramach 7. kolejki, Torunianie wygrali na wyjeździe z…

PG
2026-10-23, 21:29
Toruń

Koszykarki z Torunia nie zamierzają się zatrzymać. Pewne zwycięstwo na terenie przeciwnika

Energa Toruń znów z triumfem w PGE Basket Lidze Kobiet. W 6. kolejce zmagań toruńska drużyna pokonała na wyjeździe Lotto MKS Pruszków 81:62.

PG
2026-10-23, 20:45
Bydgoszcz

Zawisza Bydgoszcz z przełamaniem! Beniaminek był bramkostrzelny, choć znów nie uciekł od błędów

Zawisza Bydgoszcz z bardzo długo wyczekiwanym zwycięstwem. W 13. kolejce Betclic 2. Ligi bydgoski zespół pokonał u siebie Świt Szczecin 4:2.

PG
2026-10-23, 20:02
SPORT

Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Nadchodzący weekend przyniesie bardzo dużo wrażeń. W naszym programie przede wszystkim piłkarskie i koszykarskie emocje. Nie zabraknie też walki na innych…

PG
2026-10-23, 10:00
SPORT

Zawisza Bydgoszcz poszuka bezcennego zwycięstwa. Jak nie teraz, to kiedy? Relacja w PR PiK

Zawisza Bydgoszcz znów zaprezentuje się przed własną publicznością. W 13. kolejce Betclic 2. Ligi bydgoska ekipa zagra u siebie ze Świtem Szczecin. Relacja…

PG
2026-10-23, 07:30
SPORT

LE: Lech z punktem. Remis z angielską ekipą. Jagiellonia z wyraźną domową porażką [wyniki]

Lech Poznań otworzył dorobek punktowy w fazie zasadniczej Ligi Europy. Mistrzowie Polski w 3. kolejce zremisowali u siebie z niepokonanym jak dotąd w rozgrywkach…

PG
2026-10-22, 23:59
SPORT

Świetne otwarcie spotkania, zabrakło kontynuacji. BKS Bydgoszcz z wyjazdową porażką

7. kolejka Tauron 1. Ligi nie okazała się szczęśliwa dla BKS-u Bydgoszcz. Podopieczni Serhija Kapelusa przegrali na wyjeździe z FORT-em Poznań 1:3.

PG
2026-10-22, 23:01
SPORT

Olimpia Grudziądz nie pozwoliła Bogorii na rewanż. Mistrz pokonał wicemistrza na jego terenie

Bud-An ElectriCon Olimpia Grudziądz z czwartym zwycięstwem w swoim piątym pojedynku nowego sezonu Lotto Superligi. Zespół z naszego regionu pokonał na wyjeździe…

PG
2026-10-22, 20:34
SPORT

GKM Grudziądz przedłużył kontrakt z liderem. Wadim Tarasienko w drużynie na dwa kolejne sezony

BAYERSYSTEM GKM Grudziądz oficjalnie ogłosił przedłużenie kontraktu z Wadimem Tarasienką. Zawodnik jeżdżący na polskiej licencji będzie „Gołębiem”…

PG
2026-10-22, 19:42
więcej wiadomości
0:00 0:00