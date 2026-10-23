Wygrana w derbach nie popchnęła Twardych Pierników. Torunianie wyraźnie słabsi od GTK Gliwice

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń nie poszły za ciosem po pokonaniu Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz. W spotkaniu 4. kolejki PGE Basket Ligi Torunianie okazali się wyraźnie słabsi od Euvic GTK Gliwice, ulegając rywalowi na jego terenie 69:90.

Kibice toruńskiej ekipy na pewno liczyli na kolejne zwycięstwo, które pokazałoby, że zespół zaczął iść w dobrą stronę. Podopieczni Srdjana Suboticia zmierzyli się z drużyną mającą identyczny bilans – jeden triumf, dwie porażki.



Od początku jednak mecz nie układał się po myśli przyjezdnych (3:13). Po pierwszej kwarcie gospodarze prowadzili 26:19. A potem przyszła druga część pojedynku, ustawiająca resztę rywalizacji. Twarde Pierniki całkowicie zacięły się w ataku, wrzucając zaledwie 7 punktów. GTK wykorzystało niemoc rywala, schodząc na przerwę z rezultatem 50:26. Późniejsza poprawa gry nic nie dała przedstawicielowi naszego regionu. Gliwiczanie kontrolowali sytuację na parkiecie, a ich wygrana nie była nawet przez chwilę zagrożona.



Euvic GTK Gliwice – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 90:69 (26:16, 24:7, 22:23, 18:20)