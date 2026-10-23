Anioły wykonały swoje zadanie. Toruńska drużyna nie oddała seta rywalowi z nizin tabeli

CUK Anioły Toruń z czwartym zwycięstwem w sezonie Tauron 1. Ligi. W swoim piątym meczu, rozegranym w ramach 7. kolejki, Torunianie wygrali na wyjeździe z KPS-em Siedlce 3:0.

Anioły pojechały do Siedlec z dużymi nadziejami na triumf. Zespół Marcina Krysia prezentował do tej pory solidną formę, natomiast Siedlczanie na cztery spotkania lepsi od rywala okazali się tylko raz.



W pierwszej odsłonie goście stopniowo przejmowali inicjatywę (15:11). Gospodarze byli wprawdzie bliscy odrobienia strat (20:21), lecz przyjezdni w ostatnich akcjach opanowali sytuację. Kolejny set to znów przewaga ekipy z naszego regionu przez zdecydowaną większość gry, ale od stanu 14:19 KPS wygrał pięć kolejnych punktów. Torunianie wypracowali sobie dwa setbole, wykorzystując drugi z nich. Trzecia partia miała podobny przebieg. Tym razem jednak Anioły w ostatnim fragmencie nie pozwoliły sobie na niepotrzebne nerwy.



KPS Siedlce – CUK Anioły Toruń 0:3 (21:25, 23:25, 20:25)