38-latka potrąciła dwie osoby, które prawidłowo przechodziły przez jezdnię. / Fot. Ilustracyjne
Włocławek

Włocławek: potrąciła dwoje pieszych na pasach. Oboje zmarli. Jest akt oskarżenia

38-latka potrąciła dwie osoby, które prawidłowo przechodziły przez jezdnię. / Fot. Ilustracyjne
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Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 38-letniej mieszkance Włocławka, która w styczniu tego roku, kierując BMW, potrąciła dwoje pieszych na oznakowanym przejściu.

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Do wypadku doszło 12 stycznia na ulicy Budowlanych we Włocławku. Według ustaleń prokuratury - kierująca samochodem nie zachowała należytej ostrożności i potrąciła prawidłowo przechodzących przez pasy Danielę Rz.-G. oraz Ryszarda G.

Oboje zmarli kilka dni później w następstwie powikłań po odniesionych obrażeniach.

38-latka przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Nie była wcześniej karana.

Gdzie: Włocławek
TAGI: Włocławekakt oskarżeniawypadek
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