Włocławek: potrąciła dwoje pieszych na pasach. Oboje zmarli. Jest akt oskarżenia

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 38-letniej mieszkance Włocławka, która w styczniu tego roku, kierując BMW, potrąciła dwoje pieszych na oznakowanym przejściu.

Do wypadku doszło 12 stycznia na ulicy Budowlanych we Włocławku. Według ustaleń prokuratury - kierująca samochodem nie zachowała należytej ostrożności i potrąciła prawidłowo przechodzących przez pasy Danielę Rz.-G. oraz Ryszarda G.



Oboje zmarli kilka dni później w następstwie powikłań po odniesionych obrażeniach.



38-latka przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Nie była wcześniej karana.