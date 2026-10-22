Sto stacji diagnostycznych z regionu zaprasza na bezpłatną regulację świateł w autach

Źle ustawione światła w samochodzie to niebezpieczeństwo na drodze - przypominają policjanci i zachęcają do regulacji reflektorów. W ramach kampanii „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo" kierowcy będą mogli sprawdzić światła bezpłatnie.

- Przez najbliższe cztery wyznaczone tygodnie będzie można przeprowadzić badanie lamp w pojazdach oraz ustawienie świateł, gdyż w porze jesiennej wcześniej zapada zmierzch i chcemy poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów - mówi podinspektor Robert Jakubas, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



- Pamiętajmy, że właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, jeżeli będziemy mieli źle ustawione światła, chociażby zbyt nisko, wówczas jest duże ryzyko, że nie zobaczymy pieszego, że możemy nie zobaczyć jakiejś przeszkody na drodze i jest ryzyko wypadku - podkreśla komisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Z kolei jeżeli będziemy mieli światła ustawione zbyt wysoko, wówczas oślepiamy innych kierowców i oni nie zobaczą jakieś przeszkody na drodze.





W ramach kampanii światła będzie można sprawdzić bezpłatnie w wybranych stacjach diagnostycznych. W naszym regionie akcje prowadzone będą 24 października, 7 i 21 listopada oraz 5 grudnia.