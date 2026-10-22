Więcej pociągów z regionu i nocne połączenia do Zakopanego. PKP Intercity ogłasza nowy rozkład jazdy

Kolejarze szykują się do nowego rozkładu jazdy oraz informują o nadchodzących zmianach. Na Pomorzu i Kujawach szybciej dojedziemy do Warszawy, będą nowe możliwość podróżowania do Krakowa, Katowic i Zakopanego. Mieszkańcy zyskają też dodatkowe połączenia do Trójmiasta, Poznania i Łodzi. Nowy rozkład obowiązywać będzie od 13 grudnia.

Do Warszawy pojadą sprintery



Większy wybór połączeń do Warszawy, realizowanych w regularnych odstępach czasu, zyskają mieszkańcy Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Najważniejszą zmianą będzie zwiększenie liczby pociągów typu sprinter (z mniejszą liczbą stacji na trasie) do stolicy. Do kursującego pociągu IC Brda dołączy nowy IC Moniuszko relacji Bydgoszcz - Warszawa, który zatrzyma się także w Toruniu i we Włocławku.



- Od września ofertę sprinterów uzupełnią kolejne dwa pociągi: IC Ogiński oraz IC Łuczniczka. Dzięki tym nowym połączeniom liczba kursów pomiędzy Bydgoszczą, Toruniem, Włocławkiem i Warszawą wzrośnie do 12 par dziennie. Cztery pary, kursujące w regularnych odstępach co 4 godziny będą sprinterami oferującymi z najkrótszy czas przejazdu - czytamy w komunikacie PKP Intercity.



Zwiększą liczbę połączeń do Trójmiasta, Łodzi i Poznania



W nowym rozkładzie jazdy zwiększy się liczba połączeń między regionem a największymi miastami w północnej i centralnej Polsce. PKP Intercity podwoi liczbę kursów z Trójmiasta przez Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Łódź, Częstochowę i Zawiercie do Krakowa oraz Katowic. Pociągi będą kursować na trasie Trójmiasto - Zawiercie co dwie godziny. Potem co drugi skład pojedzie dalej do Krakowa, Katowic i Bielska-Białej.



- Taki układ połączeń będzie możliwy dzięki uruchomieniu nowych pociągów IC Portowiec relacji Gdynia– Bielsko-Biała oraz IC Stoczniowiec relacji Gdynia – Kraków. Łącznie na trasie z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka do Łodzi oraz do Trójmiasta kursować będzie po osiem par pociągów - dodaje przewoźnik.



Dodatkowe dwa połączenia od czerwca i kolejne dwa od września pojawią się również na trasie z Poznania przez Inowrocław i Bydgoszcz do Trójmiasta. Będą to pociągi TLK Żuław, IC Błyskawica, TLK Molo oraz IC Stocznia relacji Poznań - Gdynia. To oznacza, że będzie kursować 18 par pociągów dziennie na tej trasie, w tym 25 z Inowrocławia. Od grudnia z Bydgoszczy do Gdyni jeździć będzie 20 par składów dziennie, od czerwca - 22 pary, od września - 24 pary. W wakacje planowane są dodatkowe połączenia sezonowe.



Nocą do Zakopanego



W nadchodzącym rozkładzie jazdy pojawi się nocne połączenie Gdynia Główna - Zakopane. Skład zatrzyma się m.in. w Laskowicach Pomorskich, Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. W Łodzi wagony zostaną włączone do pociągu IC Podhalanin. Nowe połączenie zastąpi pociąg TLK Powiśle.



Więcej składów do Piły i nowe sezonowe połączenie



- Dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC Kujawiak liczba połączeń m.in. z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka do Piły zwiększy się do 4 par dziennie, a mieszkańcy Nakła nad Notecią zyskają lepszy dojazd do Warszawy - przekazuje PKP Intercity.



Przez Toruń i Bydgoszcz kursować będzie też sezonowy pociąg TLK Mierzeja z Lublina na Hel z grupą wagonów bezpośrednich do Kołobrzegu.



Nie obędzie się bez utrudnień



Podczas obowiązywania nowego rozkładu jazdy, rozpocznie się modernizacja stacji Warszawa Wschodnia. Wybrane pociągi PKP Intercity z Pomorza i Kujaw do stolicy będą kierowane przez stację Warszawa Gdańska (Dworzec Gdański), z pominięciem stacji Warszawa Wschodnia, Centralna i Zachodnia.



Pasażerowie będą mogli na Dworcu Gdańskim przesiąść się do Dworca Centralnego dzięki pociągom linii metra M1 oraz komunikacji miejskiej. Pociągi jadące objazdem zatrzymają się również na przystanku Warszawa Ulrychów. Tam będzie można przesiąść się do linii metra M2.