PKP Intercity zapowiedziało nowy rozkład jazdy pociągów. /fot. Jarosław Wieprzycki
REGION

Więcej pociągów z regionu i nocne połączenia do Zakopanego. PKP Intercity ogłasza nowy rozkład jazdy

PKP Intercity zapowiedziało nowy rozkład jazdy pociągów. /fot. Jarosław Wieprzycki
Wielkość czcionkiAa

Kolejarze szykują się do nowego rozkładu jazdy oraz informują o nadchodzących zmianach. Na Pomorzu i Kujawach szybciej dojedziemy do Warszawy, będą nowe możliwość podróżowania do Krakowa, Katowic i Zakopanego. Mieszkańcy zyskają też dodatkowe połączenia do Trójmiasta, Poznania i Łodzi. Nowy rozkład obowiązywać będzie od 13 grudnia.

Przystanek Bydgoszcz Stary Fordon od grudnia w rozkładzie jazdy dla dziesięciu par pociągów
Przystanek Bydgoszcz Stary Fordon od grudnia w rozkładzie jazdy dla dziesięciu par pociągów
Jeszcze w tym roku pociągi wrócą do Rypina. Zakończyła się modernizacja stacji kolejowej
Jest przetarg na modernizację połączenia kolejowego między stacjami Toruń Główny i Toruń Wschodni
Kolejarze sprawdzali poziom drgań podczas nocnych prac remontowych na torach w Stronnie [interwencja]

Do Warszawy pojadą sprintery

Większy wybór połączeń do Warszawy, realizowanych w regularnych odstępach czasu, zyskają mieszkańcy Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Najważniejszą zmianą będzie zwiększenie liczby pociągów typu sprinter (z mniejszą liczbą stacji na trasie) do stolicy. Do kursującego pociągu IC Brda dołączy nowy IC Moniuszko relacji Bydgoszcz - Warszawa, który zatrzyma się także w Toruniu i we Włocławku.

- Od września ofertę sprinterów uzupełnią kolejne dwa pociągi: IC Ogiński oraz IC Łuczniczka. Dzięki tym nowym połączeniom liczba kursów pomiędzy Bydgoszczą, Toruniem, Włocławkiem i Warszawą wzrośnie do 12 par dziennie. Cztery pary, kursujące w regularnych odstępach co 4 godziny będą sprinterami oferującymi z najkrótszy czas przejazdu - czytamy w komunikacie PKP Intercity.

Zwiększą liczbę połączeń do Trójmiasta, Łodzi i Poznania

W nowym rozkładzie jazdy zwiększy się liczba połączeń między regionem a największymi miastami w północnej i centralnej Polsce. PKP Intercity podwoi liczbę kursów z Trójmiasta przez Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Łódź, Częstochowę i Zawiercie do Krakowa oraz Katowic. Pociągi będą kursować na trasie Trójmiasto - Zawiercie co dwie godziny. Potem co drugi skład pojedzie dalej do Krakowa, Katowic i Bielska-Białej.

- Taki układ połączeń będzie możliwy dzięki uruchomieniu nowych pociągów IC Portowiec relacji Gdynia– Bielsko-Biała oraz IC Stoczniowiec relacji Gdynia – Kraków. Łącznie na trasie z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka do Łodzi oraz do Trójmiasta kursować będzie po osiem par pociągów - dodaje przewoźnik.

Dodatkowe dwa połączenia od czerwca i kolejne dwa od września pojawią się również na trasie z Poznania przez Inowrocław i Bydgoszcz do Trójmiasta. Będą to pociągi TLK Żuław, IC Błyskawica, TLK Molo oraz IC Stocznia relacji Poznań - Gdynia. To oznacza, że będzie kursować 18 par pociągów dziennie na tej trasie, w tym 25 z Inowrocławia. Od grudnia z Bydgoszczy do Gdyni jeździć będzie 20 par składów dziennie, od czerwca - 22 pary, od września - 24 pary. W wakacje planowane są dodatkowe połączenia sezonowe.

Nocą do Zakopanego

W nadchodzącym rozkładzie jazdy pojawi się nocne połączenie Gdynia Główna - Zakopane. Skład zatrzyma się m.in. w Laskowicach Pomorskich, Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. W Łodzi wagony zostaną włączone do pociągu IC Podhalanin. Nowe połączenie zastąpi pociąg TLK Powiśle.

Więcej składów do Piły i nowe sezonowe połączenie

- Dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC Kujawiak liczba połączeń m.in. z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka do Piły zwiększy się do 4 par dziennie, a mieszkańcy Nakła nad Notecią zyskają lepszy dojazd do Warszawy - przekazuje PKP Intercity.

Przez Toruń i Bydgoszcz kursować będzie też sezonowy pociąg TLK Mierzeja z Lublina na Hel z grupą wagonów bezpośrednich do Kołobrzegu.

Nie obędzie się bez utrudnień

Podczas obowiązywania nowego rozkładu jazdy, rozpocznie się modernizacja stacji Warszawa Wschodnia. Wybrane pociągi PKP Intercity z Pomorza i Kujaw do stolicy będą kierowane przez stację Warszawa Gdańska (Dworzec Gdański), z pominięciem stacji Warszawa Wschodnia, Centralna i Zachodnia.

Pasażerowie będą mogli na Dworcu Gdańskim przesiąść się do Dworca Centralnego dzięki pociągom linii metra M1 oraz komunikacji miejskiej. Pociągi jadące objazdem zatrzymają się również na przystanku Warszawa Ulrychów. Tam będzie można przesiąść się do linii metra M2.

TAGI: rozkład jazdy pkppkpkolejkujawsko-pomorskiepociągpkp intercity
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja 77-latek z Torunia miał blisko 90 kilogramów nielegalnego tytoniu. Stanie przed sądem
następna informacja Część Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy nadal zamknięta. Z powodu opadów deszczu

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Włocławek

Akcja służb na tamie we Włocławku. Płetwonurkowie już są w Wiśle. Szukają auta

Duże zamieszanie na zaporze wiślanej we Włocławku. Istnieje ryzyko, że do Zalewu Włocławskiego, wprost z szosy biegnącej po zaporze, wpadł jakiś sam…

Marek Ledwosiński KB
2026-10-22, 15:13
Żnin

Niecodzienna sytuacja w Gąsawie. Budowlańcy ruszyli z ważną inwestycją, ale pomylili działki

To historia przypominająca perypetie dwóch majsterkowiczów ze słynnej bajki „Sąsiedzi". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zleciło pewnej ekipie…

Marcin Glapiak JW
2026-10-22, 14:30
Bydgoszcz

Część Placu Weyssenhoffa w Bydgoszczy nadal zamknięta. Z powodu opadów deszczu

Plac Weyssenhoffa w Bydgoszczy dalej bez przejazdu. W środę awaria sieci wodociągowej została naprawiona, ale asfalt wciąż nie jest odtworzony.

Damian Klich JW
2026-10-22, 13:32
REGION

Więcej pociągów z regionu i nocne połączenia do Zakopanego. PKP Intercity ogłasza nowy rozkład jazdy

Kolejarze szykują się do nowego rozkładu jazdy oraz informują o nadchodzących zmianach. Na Pomorzu i Kujawach szybciej dojedziemy do Warszawy, będą nowe…

JW
2026-10-22, 13:30
Toruń

77-latek z Torunia miał blisko 90 kilogramów nielegalnego tytoniu. Stanie przed sądem

Ponad 91 kg nielegalnego tytoniu w rękach toruńskich policjantów. 77-letni mieszkaniec Torunia odpowie przed sądem za paserstwo akcyzowe.

Agata Raczek JW
2026-10-22, 12:30
Bydgoszcz

Waży 200 kilogramów, powstała w minionym stuleciu. Stara kotwica wygląda jak nowa

Wyłowiona we wrześniu w centrum Bydgoszczy kotwica zyskała dawny blask. Została odmalowana oraz zakonserwowana. Można podziwiać ją na nabrzeżu przy sp…

Jarosław Wieprzycki DW
2026-10-22, 12:00
REGION

Pod Szubinem zlikwidowali plantację marihuany. W Grudziądzu kobiety wpadły za m.in. psychotropy

Dwie 28-latki z Grudziądza zatrzymane. W ich mieszkaniu policjanci znaleźli prawie 2 kilogramy narkotyków. Z kolei niedaleko Szubina mundurowi zlikwidowali…

JW
2026-10-22, 11:00
Bydgoszcz

Zderzenie osobówek na DK10 niedaleko Bydgoszczy. Ruch na trasie wahadłowy [AKTUALIZACJA]

Trzy auta zderzyły się na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Rudy. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

JW
2026-10-22, 10:09
REGION

Marek Wojtkowski: Nie pozwolimy, żeby połączenie szpitali działo się kosztem pacjentów [Rozmowa Dnia]

W Rozmowie Dnia mówiliśmy o szpitalach w regionie i pomysłach na rozwiązanie ich problemów. Trzy placówki z Pomorza i Kujaw mają być zarządzane przez…

Agnieszka Marszał JW
2026-10-22, 09:00
Bydgoszcz

Szkoła rolnicza w Karolewie ma zostać placówką ministerialną od stycznia 2028 roku

Od stycznia 2028 roku Zespołem Szkół Agro-Ekonomicznych im. B. Zamojdzina w Karolewie ma zarządzać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nie jak dotąd…

Dorota Witt BN
2026-10-22, 07:49
Lipno

W Dobrzyniu nad Wisłą nie chcą fermy drobiarskiej. Boją się smrodu i dziesiątek tirów

Mieszkańcy protestują przeciw budowie na rogatkach Dobrzynia wielkotowarowej fermy drobiarskiej. Twierdzą, że takie sąsiedztwo będzie skrajnie uciążli…

Marek Ledwosiński DW
2026-10-22, 06:50
REGION

Prezydent Nawrocki przyznał medale ratownikom z regionu. Z opóźnieniem i nie wszystkim

Najpierw zaplanowaną uroczystość trzeba było odwołać, bo do Urzędu Wojewódzkiego nie dotarły medale dla ratowników medycznych. Teraz już są, ale tylko…

Damian Klich DW
2026-10-21, 22:00
więcej wiadomości
0:00 0:00