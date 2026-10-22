Pod Szubinem zlikwidowali plantację marihuany. W Grudziądzu kobiety wpadły za m.in. psychotropy

Dwie 28-latki z Grudziądza zatrzymane. W ich mieszkaniu policjanci znaleźli prawie 2 kilogramy narkotyków. Z kolei niedaleko Szubina mundurowi zlikwidowali nielegalną plantację marihuany.

Grudziądzanki zatrzymane



Policjanci z Grudziądza zatrzymali dwie 28-latki podejrzane o posiadanie sporej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. W mieszkaniu kobiet znaleźli blisko 1,8 kg substancji 2C-B oraz 250 gramów suszu roślinnego w postaci marihuany.



- Obie kobiety usłyszały zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - informuje st. asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy KMP w Grudziądzu.



Prokurator zdecydował o dozorze policyjnym, poręczeniu majątkowym i zakazie opuszczania kraju. Odpowiedzą też przed sądem.



Nielegalna plantacja pod Szubinem



Natomiast nakielscy funkcjonariusze zlikwidowali plantację marihuany i zatrzymali 37-letniego mieszkańca gminy Szubin. Na jego działce kryminalni znaleźli rosnące krzewy konopi. W znajdującym się na działce pojeździe znaleźli 140 gramów marihuany i kilkadziesiąt suszących się roślin. To jednak nie koniec.



- W toku czynności funkcjonariusze sprawdzili również inne pomieszczenia należące do mieszkańca gminy Szubin, gdzie zabezpieczyli kolejnych kilkadziesiąt pędów konopi - dodaje mł. asp. Kamil Smoliński, oficer prasowy KPP w Nakle nad Notecią.



Łącznie zabezpieczono 1 kg narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.