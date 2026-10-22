Narkotykowa akcja policjantów w Grudziądzu i Szubinie. /fot. KMP w Grudziądzu i KPP w Nakle nad Notecią
REGION

Pod Szubinem zlikwidowali plantację marihuany. W Grudziądzu kobiety wpadły za m.in. psychotropy

Narkotykowa akcja policjantów w Grudziądzu i Szubinie. /fot. KMP w Grudziądzu i KPP w Nakle nad Notecią
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Dwie 28-latki z Grudziądza zatrzymane. W ich mieszkaniu policjanci znaleźli prawie 2 kilogramy narkotyków. Z kolei niedaleko Szubina mundurowi zlikwidowali nielegalną plantację marihuany.

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Grudziądzanki zatrzymane

Policjanci z Grudziądza zatrzymali dwie 28-latki podejrzane o posiadanie sporej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. W mieszkaniu kobiet znaleźli blisko 1,8 kg substancji 2C-B oraz 250 gramów suszu roślinnego w postaci marihuany.

- Obie kobiety usłyszały zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności - informuje st. asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy KMP w Grudziądzu.

Prokurator zdecydował o dozorze policyjnym, poręczeniu majątkowym i zakazie opuszczania kraju. Odpowiedzą też przed sądem.

Nielegalna plantacja pod Szubinem

Natomiast nakielscy funkcjonariusze zlikwidowali plantację marihuany i zatrzymali 37-letniego mieszkańca gminy Szubin. Na jego działce kryminalni znaleźli rosnące krzewy konopi. W znajdującym się na działce pojeździe znaleźli 140 gramów marihuany i kilkadziesiąt suszących się roślin. To jednak nie koniec.

- W toku czynności funkcjonariusze sprawdzili również inne pomieszczenia należące do mieszkańca gminy Szubin, gdzie zabezpieczyli kolejnych kilkadziesiąt pędów konopi - dodaje mł. asp. Kamil Smoliński, oficer prasowy KPP w Nakle nad Notecią.

Łącznie zabezpieczono 1 kg narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.

Uwaga: Na sygnale
TAGI: narkotykigrudziądzszubinplantacjapolicjazarzuty
Dwie kobiety z Grudziądza odpowiedzą za posiadanie 2 kg narkotyków. /fot. KMP w Grudziądzu 37-latek z gminy Szubin zatrzymany za plantację marihuany. /fot. KPP w Nakle nad Notecią 37-latek z gminy Szubin zatrzymany za plantację marihuany. /fot. KPP w Nakle nad Notecią 37-latek z gminy Szubin zatrzymany za plantację marihuany. /fot. KPP w Nakle nad Notecią 37-latek z gminy Szubin zatrzymany za plantację marihuany. /fot. KPP w Nakle nad Notecią 37-latek z gminy Szubin zatrzymany za plantację marihuany. /fot. KPP w Nakle nad Notecią 37-latek z gminy Szubin zatrzymany za plantację marihuany. /fot. KPP w Nakle nad Notecią
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