Posłowie podczas posiedzenia Sejmu/fot. Paweł Supernak, PAP
KRAJ I ŚWIAT

Sejm uchwalił ustawę dopuszczającą aborcję w przypadku ciężkiej wady płodu

Posłowie podczas posiedzenia Sejmu/fot. Paweł Supernak, PAP
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Za uchwaleniem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 203, a 1 wstrzymał się od głosu. Wcześniej posłowie nie przyjęli wniosku o odrzucenie ustawy w całości, odrzucili też dwa wnioski mniejszości i przyjęli dwie poprawki do nowelizacji.

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Za przyjęciem ustawy byli wszyscy głosujący posłowie KO (152 posłów), Lewicy (21), Centrum (14) Polski 2050 (14) i Razem (4). W PSL-TD 24 posłów było za ustawą, pięcioro przeciw (Marek Biernacki, Andrzej Grzyb, Urszula Nowogórska, Wiesław Różyński i Jacek Tomczak), a jeden (Marek Sawicki) wstrzymał się od głosu.

Za głosowało też czworo posłów niezależnych, a dwoje było przeciwnych. Przeciw ustawie opowiedzieli się wszyscy obecni posłowie PiS (136), Rozwoju Plus (38), Konfederacji (15) oraz kół Demokracja (4) i Konfederacja (3).

Skierowany do sejmowych prac w lutym 2024 r. przez Trzecią Drogę poselski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ma na celu odwrócenie skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. Przywraca możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu, co TK uznał sześć lat temu za niekonstytucyjną przesłankę.

Głosowania w Sejmie odbyły się we wtorek, po drugim czytaniu dwóch projektów liberalizujących prawo do przerywania ciąży - drugi pozwala na częściową dekryminalizację aborcji. Oba trafią teraz do Senatu.

TAGI: aborcjaSejmuchwała dopuszczająca aborcję
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