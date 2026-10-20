Wypadek na Moście Bronisława Malinowskiego/Fot. PSP
Grudziądz

Wypadek na Moście Bronisława Malinowskiego. Ciężarówka zaczepiła o konstrukcję przeprawy [aktualizacja/zdjęcia]

Wypadek na Moście Bronisława Malinowskiego/Fot. PSP
Wielkość czcionkiAa

Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Michale (DK nr 16), na odcinku pomiędzy Dolną Grupą i Grudziądzem. Z naczepy ciężarówki jadącej przeprawą spadła metalowa konstrukcja.

Wypadek na ul. Szubińskiej. Są utrudnienia na pasie w kierunku centrum miasta
Wypadek na ul. Szubińskiej. Są utrudnienia na pasie w kierunku centrum miasta
Wypadek na autostradzie A1 niedaleko Aleksandrowa Kujawskiego. Dachowała osobówka
Wypadek na drodze krajowej nr 62 pod Włocławkiem. Noworodek z matką trafili do szpitala [aktualizacja]

Aktualizacja: Utrudnienia zakończyły się około godz. 13:00.


- Ciężarówka zahaczyła o konstrukcję mostu - relacjonuje mł. kpt. Krystian Kaczmarek, zastępca dowódcy JRG Świecie.

- Metalowa konstrukcja, która była przewożona na naczepie, spadła na osobową Toyotę jadącą za samochodem ciężarowym i na tory kolejowe tuż przy trasie. Ruch kolejowy został wstrzymany. Poszkodowane zostały dwie osoby z samochodu osobowego marki Toyota. Jedna z nich wyszła z auta o własnych siłach, druga była uwięziona w samochodzie. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w Grudziądzu.
  • Na miejscu działają zastępy JRG Świecie i Grudziądz. Droga jest zablokowana w obu kierunkach, ruch kolejowy został wstrzymany. Utrudnienia mają potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejsce przyjadą specjaliści z zakresu kolejnictwa, by ocenić stan torowiska.
  • Teraz czas na usunięcie z drogi i torowiska konstrukcji, która spadła z ciężarówki. Trafi z powrotem na naczepę. Później służby usuną wrak samochodu osobowego.

Mówi mł. kpt. Krystian Kaczmarek zastępca dowódcy JRG Świecie Działania po wypadku: mówi mł. kpt. Krystian Kaczmarek zastępca dowódcy JRG Świecie
Gdzie: Grudziądz
TAGI: wypadekmostpowiat świeckiciężarówka
Wypadek na Moście Bronisława Malinowskiego/Fot. PSP Wypadek na Moście Bronisława Malinowskiego/Fot. PSP Wypadek na Moście Bronisława Malinowskiego/Fot. PSP Wypadek na Moście Bronisława Malinowskiego/Fot. PSP Wypadek na Moście Bronisława Malinowskiego/Fot. PSP
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Wypadek na ul. Szubińskiej. Są utrudnienia na pasie w kierunku centrum miasta
następna informacja Pożar dostawczaka na autostradzie A1 w Otłoczynie. Jedna osoba jest poszkodowana [zdjęcia]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Niebezpieczeństwo na pokładzie Airbusa A340. Ćwiczenia służb na bydgoskim lotnisku [zdjęcia]

Jak skutecznie i bezpiecznie obezwładnić napastnika w ciasnej przestrzeni samolotu? Jak postępować wobec osoby, która odmawia opuszczenia pokładu lub stawia…

Redakcja KB
2026-10-20, 13:20
Toruń

Targi pracy w Toruniu: Stabilne bezrobocie i wielkie braki w budownictwie

Masz fach w ręku? To się dobrze składa. W Centrum Targowym Park Toruń trwają IV Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy. To szansa na bezpośrednią rozmowę z pracodawcami…

Michał Zaręba KB
2026-10-20, 12:41
Bydgoszcz

Medyczne ambicje Politechniki Bydgoskiej. Czy rektorowi uda się przejąć kolejny szpital?

Politechnika Bydgoska mogłaby przejąć Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii. Tak w liście do marszałka województwa pisze rektor uczelni. To reakcja na…

Dorota Witt KB
2026-10-20, 12:00
Włocławek

Pożar dostawczaka na autostradzie A1 w Otłoczynie. Jedna osoba jest poszkodowana [zdjęcia]

Służby otrzymały wiadomość o pożarze ok. godz. 10:40. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej.

Redakcja KB
2026-10-20, 11:05
Grudziądz

Wypadek na Moście Bronisława Malinowskiego. Ciężarówka zaczepiła o konstrukcję przeprawy [aktualizacja/zdjęcia]

Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Michale (DK nr 16), na odcinku pomiędzy Dolną Grupą i Grudziądzem. Z naczepy ciężarówki jadącej przeprawą…

Marcin Kupczyk Marcin Doliński KB
2026-10-20, 10:05
Bydgoszcz

Wypadek na ul. Szubińskiej. Są utrudnienia na pasie w kierunku centrum miasta

49- letnia kobieta ucierpiała w czasie wypadku na ul. Szubińskiej w Bydgoszczy. - Wyszła z rozbitego samochodu o własnych siłach, ale ratownicy po wstępnym…

Dorota Witt KB
2026-10-20, 09:44
Tuchola

Surowa kara za driftowanie. Dwóch kierowców bez prawa jazdy przez trzy miesiące

Mandaty, punkty karne i zakaz prowadzenia - to konsekwencje zabawy w rajdowców. Tucholscy policjanci zdyscyplinowali w ten sposób dwóch kierowców.

Redakacja KB
2026-10-20, 09:40
Inowrocław

Kierowcy TIR–ów „czytają" za kółkiem. W długich trasach książki są słuchane [Temat Tygodnia]

Tematem Tygodnia w Polskim radiu PiK jest czytelnictwo, ale pojęte szeroko, i to tak bardzo, że wychodzimy poza papierową książkę. W regionalnych bibliotekach…

Marcin Glapiak KB
2026-10-20, 09:40
Bydgoszcz

Krzysztof Gawkowski: - Jeżeli platforma internetowa będzie siała hejt, to my ją wyłączymy [Rozmowa Dnia]

Platformy cyfrowe muszą brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Internecie. Jeśli tego nie rozumieją, trzeba mówić jasno: za łamanie prawa będą ponosić…

Mariusz Kluszczyński KB
2026-10-20, 08:57
REGION

Duży wzrost liczby orzeczeń o kształceniu specjalnym w regionie. Ponad dziesięciokrotny wzrost w dekadę

W Polsce lawinowo wzrasta liczba wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. W ciągu dekady to wzrost o 150 proc. - ze 150 tysięcy do ponad 385…

Mariusz Luda BN
2026-10-20, 06:54
Aleksandrów Kujawski

Ruszył remont zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku. Podpisano umowę

Na ciechocińskim dworcu minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał w poniedziałek umowę z generalnym wykonawcą robót. Chodzi o jego remont.

Marek Ledwosiński BN
2026-10-19, 20:49
Inowrocław

Koniec strajku głodowego w IKS „Solino”. Związkowcy przechodzą w spór zbiorowy i stawiają żądania

Protest głodowy w Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” został zawieszony. W formie rotacyjnej trwał w sumie 218 dni. Zdaniem strajkujących związkowców…

Marcin Glapiak BN
2026-10-19, 19:57
więcej wiadomości
0:00 0:00