Wypadek na Moście Bronisława Malinowskiego. Ciężarówka zaczepiła o konstrukcję przeprawy [aktualizacja/zdjęcia]

Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Michale (DK nr 16), na odcinku pomiędzy Dolną Grupą i Grudziądzem. Z naczepy ciężarówki jadącej przeprawą spadła metalowa konstrukcja.

Aktualizacja: Utrudnienia zakończyły się około godz. 13:00.





Na miejscu działają zastępy JRG Świecie i Grudziądz. Droga jest zablokowana w obu kierunkach , ruch kolejowy został wstrzymany. Utrudnienia mają potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejsce przyjadą specjaliści z zakresu kolejnictwa, by ocenić stan torowiska.

Teraz czas na usunięcie z drogi i torowiska konstrukcji, która spadła z ciężarówki. Trafi z powrotem na naczepę. Później służby usuną wrak samochodu osobowego.

- Ciężarówka zahaczyła o konstrukcję mostu - relacjonuje mł. kpt. Krystian Kaczmarek, zastępca dowódcy JRG Świecie.- Metalowa konstrukcja, która była przewożona na naczepie, spadła na osobową Toyotę jadącą za samochodem ciężarowym i na tory kolejowe tuż przy trasie. Ruch kolejowy został wstrzymany. Poszkodowane zostały dwie osoby z samochodu osobowego marki Toyota. Jedna z nich wyszła z auta o własnych siłach, druga była uwięziona w samochodzie. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w Grudziądzu.