Zamek krzyżacki w Świeciu nad Wisłą zmieni swoje oblicze. /fot. Marcin Doliński
Świecie nad Wisłą

Zamek krzyżacki w Świeciu nad Wisłą zyska dawny blask. Umowa na remont podpisana

Zamek krzyżacki w Świeciu nad Wisłą zmieni swoje oblicze. /fot. Marcin Doliński
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Nowy dach, winda, doprowadzenie wody i ogrzewania, czy odbudowa dwóch baszt. To kolejne zmiany, które czekają zamek krzyżacki w Świeciu nad Wisłą. Podpisano umowę na wykonanie tego zadania. Inwestycja kosztować będzie 13 mln zł.

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Dotychczas odbudowano sklepienia gwiaździste, schody na wieżę, sklepienia piwnicy wschodniej oraz odnowiono kapitularz. Ten remont pochłonął w sumie 14 milionów złotych. Przed nami ostatni etap bardzo ważny, bo zamek będzie przypominał ten z 14 wieku.

- Nie będziemy sobie już go wyobrażać tak, jak wygląda, ponieważ zamek zyska dach dwuspadowy, zostanie odbudowany właśnie dach. Będą naprawione stropy, powstanie nowe pomieszczenie nad kapitularzem, zostaną wyremontowane, odrestaurowane baszty, które też znamy, razem ze schodami. Wszystkie mury okalające zamek również będą odremontowane, winda, czyli ten cały szyb windowy dla osób niepełnosprawnych, wszystkie instalacje, monitoring wewnętrzny, oświetlenie zewnętrzne, cała stolarka okienna - mówi Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.

Wykonawca ma 16 miesięcy na zakończenie prac.

Relacja Marcina Dolińskiego
Gdzie: Świecie nad Wisłą
TAGI: zamekświeciezamek krzyżackiświecie nad wisłąremontumowa
Zamek krzyżacki w Świeciu nad Wisłą zmieni swoje oblicze. /fot. Marcin Doliński
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