Mikołaj Trzaska (po lewej) z nagrodą marszałka województwa na festiwalu FONOMO w Bydgoszczy. Wręczył ją wicemarszałek Zbigniew Ostrowski (po prawej). /fot. Bogumiła Wresiło
Bydgoszcz

Mikołaj Trzaska nagrodzony podczas FONOMO Music & Film Festival w Bydgoszczy

Mikołaj Trzaska (po lewej) z nagrodą marszałka województwa na festiwalu FONOMO w Bydgoszczy. Wręczył ją wicemarszałek Zbigniew Ostrowski (po prawej). /fot. Bogumiła Wresiło
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Jeden z najważniejszych polskich saksofonistów Mikołaj Trzaska otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri. Otrzymał ją podczas FONOMO Music & Film Festival w Bydgoszczy.

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Muzyk i jeden z najlepszych polskich saksofonistów jest też współtwórcą takich zespołów sceny yassowej jak „Miłość" czy „Łoskot", które koncertowały i nagrywały przed laty w bydgoskim klubie „Mózg".

Mikołaj Trzaska to bez wątpienia ulubiony kompozytor reżysera Wojciecha Smarzowskiego – dla którego tworzył muzykę do takich filmów jak: „Róża", „Wołyń", „Kler" czy ostatnio do produkcji „Dom dobry".

- Jestem zaszczycony, po pierwsze, że dostaję na festiwalu FONOMO tą nagrodę. Tak ona jest ważna. Myślę, że tą nagrodę dostaje moja praca. Mam taką nadzieję, że tą nagrodę dostaje moja miłość do kina i do takiej rozmowy, którą kino prowadzi z widzem. Zauważyłem to, przekraczając jakiś wiek, że zawsze praca była dla mnie najważniejsza i że to praca cała rzutowała swoim cień lub też blask na moje życie - mówi Polskiemu Radiu PiK Mikołaj Trzaska.

Jak podkreśla, to jego życie robi tę muzykę. - To jak myślę o tym, żeby jednak być w porządku facetem i żeby jakoś być uczciwym ze sobą i że to być może jest najważniejsza robota, którą każdy musi wykonać i ja taką mam potrzebę. To jak mi to wyjdzie przez muzykę, to będzie tylko język, którym będę mógł tą prawdę opowiedzieć - dodaje.

Mówi Mikołaj Trzaska
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Mikołaj Trzaskanagrodafestiwalfonomobydgoszczjazzmanmuzyka
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