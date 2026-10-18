KH Energa ponownie poczuła smak zwycięstwa. Rywal otrzymał w Tor-Torze bolesną lekcję hokeja

KH Energa Toruń wykonała zadanie na 11. kolejkę Tauron Hokej Ligi. Torunianie wywiązali się z roli faworyta, pewnie pokonując u siebie Podhale Nowy Targ aż 11:0.

Po znakomitym początku sezonu Energa zaczęła falować formą, co potwierdziła piątkowa porażka z JKH GKS-em Jastrzębie. W niedzielę nikt jednak nie spodziewał się innego rezultatu niż wygrana gospodarzy z najsłabszą drużyną rozgrywek.



„Stalowe Pierniki” fenomenalnie weszły w spotkanie. Już w 2. minucie wynik otworzył Wiaczesław Kolesnikow. Potem do przerwy Torunianie nie podwyższyli prowadzenia. Worek z bramkami rozwiązał się w drugiej tercji. W 10 minut zrobiło się 6:0, a do kolejnej pauzy toruński zespół jeszcze podwyższył prowadzenie. Trzecia odsłona tylko potwierdziła różnice między zespołami. Energa poszła za ciosem, dokładając jeszcze cztery trafienia, odnosząc najwyższe zwycięstwo w sezonie.





KH Energa Toruń – Podhale Nowy Targ 11:0 (1:0, 6:0, 4:0)