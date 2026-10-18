IV Liga: Tłuchowia z walkowerem, Unia rozgromiła, Pogoń straciła punkty [wyniki 12. kolejki]

Do niespodziewanej sytuacji doszło w 12. kolejce kujawsko-pomorskiej IV Ligi. Za darmo punkty zgarnęła Tłuchowia Tłuchowo. Jej domowy mecz z Orlętami Aleksandrów Kujawski nie doszedł do skutku, gdyż goście zrezygnowali z wyjazdu. Najpewniej przyczyną są kłopoty finansowe. W czołówce nie zabrakło niespodzianki. Punkty na swoim boisku straciła Pogoń Mogilno. Nie zawiódł z kolei lider – Unia Solec Kujawski.

Wyniki 12. kolejki:



Start Pruszcz – Skrwa Skrwilno 3:1

Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Sparta Brodnica 2:1

Unia Solec Kujawski – Victoria Czernikowo 6:0

Lech Rypin – Noteć Gębice 6:0

Unia Wąbrzeźno – Kujawiak Kowal 5:3

Rawys Raciąż – Pomorzanin Toruń 4:4

Pogoń Mogilno – Mustang Ostaszewo 2:4

Łokietek Brześć Kujawski – Cuiavia Inowrocław 1:1

Tłuchowia Tłuchowo – Orlęta Aleksandrów Kujawski 3:0 (walkower) – Orlęta nie przyjechały na mecz



Czołówka tabeli kujawsko-pomorskiej IV Ligi:



1. Unia Solec Kujawski – 30 punktów

2. Tłuchowia Tłuchowo – 30 punktów (po zatwierdzeniu walkowera)

3. Unia Wąbrzeźno – 27 punktów

4. Pogoń Mogilno – 26 punktów

5. Wisła Dobrzyń nad Wisłą – 25 punktów