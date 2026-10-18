IV Liga: Tłuchowia z walkowerem, Unia rozgromiła, Pogoń straciła punkty [wyniki 12. kolejki]

Do niespodziewanej sytuacji doszło w 12. kolejce kujawsko-pomorskiej IV Ligi. Za darmo punkty zgarnęła Tłuchowia Tłuchowo. Jej domowy mecz z Orlętami Aleksandrów Kujawski nie doszedł do skutku, gdyż goście zrezygnowali z wyjazdu. Najpewniej przyczyną są kłopoty finansowe. W czołówce nie zabrakło niespodzianki. Punkty na swoim boisku straciła Pogoń Mogilno. Nie zawiódł z kolei lider – Unia Solec Kujawski.
Wyniki 12. kolejki:
Start Pruszcz – Skrwa Skrwilno 3:1
Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Sparta Brodnica 2:1
Unia Solec Kujawski – Victoria Czernikowo 6:0
Lech Rypin – Noteć Gębice 6:0
Unia Wąbrzeźno – Kujawiak Kowal 5:3
Rawys Raciąż – Pomorzanin Toruń 4:4
Pogoń Mogilno – Mustang Ostaszewo 2:4
Łokietek Brześć Kujawski – Cuiavia Inowrocław 1:1
Tłuchowia Tłuchowo – Orlęta Aleksandrów Kujawski 3:0 (walkower) – Orlęta nie przyjechały na mecz
Czołówka tabeli kujawsko-pomorskiej IV Ligi:
1. Unia Solec Kujawski – 30 punktów
2. Tłuchowia Tłuchowo – 30 punktów (po zatwierdzeniu walkowera)
3. Unia Wąbrzeźno – 27 punktów
4. Pogoń Mogilno – 26 punktów
5. Wisła Dobrzyń nad Wisłą – 25 punktów