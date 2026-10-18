Kłopoty Jeremiego Sochana. Polak zwolniony z Portland Trail Blazers. To koniec zawodnika w NBA?

Jeremy Sochan pozostał bez pracodawcy w NBA. Mimo gry w sparingach w barwach Portland Trail Blazers Polak został zwolniony tuż przed startem sezonu 2026/2027. Klub poinformował o decyzji w krótkim komunikacie, nie podając jej powodów.

Według mediów Sochan podpisał roczną, ale niegwarantowaną umowę. Kontrakt trwał od 1 sierpnia, jego kwota opiewała na prawie 2,5 miliona dolarów.



Kilka godzin po ostatnim sparingu, przegranym na wyjeździe z Golden State Warriors 118:128, pojawiła się informacja o zakończeniu współpracy z 23-latkiem. Co ciekawe, polski koszykarz zagrał we wspomnianym meczu – w 7 minut zdobył 6 punktów, notując też trzy zbiórki asystę, blok i stratę.



Sochan zagrał łącznie we wszystkich czterech spotkaniach towarzyskich. W jednym został najlepiej zbierającym (8 zbiórek). W pierwszym starciu w 9 minut zdobył 10 punktów.



Tym samym kariera Polaka w NBA stanęła pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy ktoś zdecyduje się sięgnąć po zawodnika, który w ostatnim czasie wpadł w spore turbulencje.



Kariera w NBA rozpoczęła się obiecująco. Cztery lata temu koszykarz trafił do San Antonio Spurs, wybrany w drafcie z numerem dziewiątym. Po dobrych sezonach przyszedł kryzys. Jesienią 2025 roku władze Spurs nie przedłużyły kontraktu, co oznaczało, że brały pod uwagę możliwość wytransferowania Polaka w trakcie rozgrywek.



I tak się stało. 12 lutego 2026 roku został oddany do New York Knicks. Z Nowojorczykami sięgnął po tytuł, ale rzadko pojawiał się na boisku i jego wkład w mistrzostwo był skromny.



W całej karierze w amerykańsko-kanadyjskiej lidze w 228 spotkaniach uzyskał średnio 9,9 punktów, 5,4 zbiórek i 2,5 asysty na mecz.