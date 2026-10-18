Jeremy Sochan pozostanie graczem NBA?/fot.: pixabay.com
SPORT

Kłopoty Jeremiego Sochana. Polak zwolniony z Portland Trail Blazers. To koniec zawodnika w NBA?

Jeremy Sochan pozostanie graczem NBA?/fot.: pixabay.com
Wielkość czcionkiAa

Jeremy Sochan pozostał bez pracodawcy w NBA. Mimo gry w sparingach w barwach Portland Trail Blazers Polak został zwolniony tuż przed startem sezonu 2026/2027. Klub poinformował o decyzji w krótkim komunikacie, nie podając jej powodów.

Noteć prowadziła do przerwy, ale rozsypała się po zmianie stron. Wysoka porażka w Tychach
Noteć prowadziła do przerwy, ale rozsypała się po zmianie stron. Wysoka porażka w Tychach
Wielki powrót Torunianek w drugiej kwarcie. Zwycięstwo nad liderkami z Bochni

Według mediów Sochan podpisał roczną, ale niegwarantowaną umowę. Kontrakt trwał od 1 sierpnia, jego kwota opiewała na prawie 2,5 miliona dolarów.

Kilka godzin po ostatnim sparingu, przegranym na wyjeździe z Golden State Warriors 118:128, pojawiła się informacja o zakończeniu współpracy z 23-latkiem. Co ciekawe, polski koszykarz zagrał we wspomnianym meczu – w 7 minut zdobył 6 punktów, notując też trzy zbiórki asystę, blok i stratę.

Sochan zagrał łącznie we wszystkich czterech spotkaniach towarzyskich. W jednym został najlepiej zbierającym (8 zbiórek). W pierwszym starciu w 9 minut zdobył 10 punktów.

Tym samym kariera Polaka w NBA stanęła pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy ktoś zdecyduje się sięgnąć po zawodnika, który w ostatnim czasie wpadł w spore turbulencje.

Kariera w NBA rozpoczęła się obiecująco. Cztery lata temu koszykarz trafił do San Antonio Spurs, wybrany w drafcie z numerem dziewiątym. Po dobrych sezonach przyszedł kryzys. Jesienią 2025 roku władze Spurs nie przedłużyły kontraktu, co oznaczało, że brały pod uwagę możliwość wytransferowania Polaka w trakcie rozgrywek.

I tak się stało. 12 lutego 2026 roku został oddany do New York Knicks. Z Nowojorczykami sięgnął po tytuł, ale rzadko pojawiał się na boisku i jego wkład w mistrzostwo był skromny.

W całej karierze w amerykańsko-kanadyjskiej lidze w 228 spotkaniach uzyskał średnio 9,9 punktów, 5,4 zbiórek i 2,5 asysty na mecz.

Dyscyplina: koszykówka
TAGI: jeremy sochannbakoszykówkaportland trail blazers
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Poznaliśmy laureatów gali Królowej Sportu. Kazimierska i Szymański z najważniejszymi nagrodami

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Kłopoty Jeremiego Sochana. Polak zwolniony z Portland Trail Blazers. To koniec zawodnika w NBA?

Jeremy Sochan pozostał bez pracodawcy w NBA. Mimo gry w sparingach w barwach Portland Trail Blazers Polak został zwolniony tuż przed startem sezonu 2026/2027…

PAP PG
2026-10-18, 11:54
SPORT

Poznaliśmy laureatów gali Królowej Sportu. Kazimierska i Szymański z najważniejszymi nagrodami

Klaudia Kazimierska i Jakub Szymański zostali najlepszymi lekkoatletami roku w Polsce podczas Gali Lauru Królowej Sportu, która odbyła się w Bydgoszczy, w…

PG inf. prasowa
2026-10-18, 10:36
SPORT

Katarzyna Wasick znów najlepsza. Trzeci z rzędu triumf w Pucharze Świata na 50 m

Polka po raz trzeci z rzędu wygrała klasyfikację Pucharu Świata na 50 m stylem dowolnym. W finałowych zawodach cyklu w Astanie zwyciężyła z czasem 23,30…

PAP WS
2026-10-18, 00:45
SPORT

Natalia Bajor mistrzynią Europy w deblu. Polsko-słowacki duet najlepszy w Lublanie

Polskie tenisistki stołowe zdobyły dwa medale w grze podwójnej mistrzostw Europy w Lublanie. Natalia Bajor i Słowaczka Tatiana Kukulkova sięgnęły po złoto…

IAR WS
2026-10-17, 23:57
SPORT

Szybki gol nie wystarczył Olimpii. Grudziądzanie tylko z punktem po meczu w Szczecinie

Olimpia Grudziądz zremisowała na wyjeździe ze Świtem Szczecin 1:1 w 12. kolejce Betclic 2. Ligi. Grudziądzanie prowadzili już od 6. minuty po trafieniu Artura…

WS
2026-10-17, 23:07
SPORT

Noteć prowadziła do przerwy, ale rozsypała się po zmianie stron. Wysoka porażka w Tychach

Koszykarze KSK Qemetica Noteci Inowrocław przegrali na wyjeździe z GKS-em Tychy 77:96. Inowrocławianie po dwóch kwartach prowadzili różnicą sześciu punktów…

WS
2026-10-17, 22:17
SPORT

Wielki powrót Torunianek w drugiej kwarcie. Zwycięstwo nad liderkami z Bochni

Toruńskie Katarzynki pokonały koszykarki z Bochni w meczu 5. kolejki PGE Basket Ligi kobiet. Zawodniczki z naszego regionu zrównały się punktami z prowadzącymi…

BN
2026-10-17, 21:33
Bydgoszcz

BKS Bydgoszcz triumfuje po emocjonującym tie-breaku. Drugie zwycięstwo w tym sezonie

Siatkarze BKS-u Bydgoszcz musieli się porządnie napocić, by ostatecznie pokonać Lechię Tomaszów Mazowiecki. O końcowym wyniku zadecydował tie-break, wygrany…

BN
2026-10-17, 20:44
SPORT

Pewne zwycięstwo Torunian i porażka LKS-u Gąsawa po karnych zagrywkach

Laskarze HK Pomorzanina Toruń pokonali w meczu u siebie Enea AZS AWF Poznań. Jako gospodarze przegrali za to zawodnicy LKS-u Gąsawa - o porażce przesądziła…

BN
2026-10-17, 19:57
SPORT

Chwalińska lepsza od Świątek w polskim półfinale. Teraz zagra o tytuł w Wuhanie

Maja Chwalińska zagra w finale turnieju WTA 1000 w Wuhanie. W polskim półfinale pokonała Igę Świątek 7:5, 6:1. Było to pierwsze w historii spotkanie dwóch…

IAR WS
2026-10-17, 16:00
SPORT

Dwie twarze trzecioligowców. Chemik przegrał w Nowym Stawie, Elana wygrała drugi raz z rzędu

Chemik Moderator Bydgoszcz przegrał na wyjeździe z Gromem Nowy Staw 0:2 w 13. kolejce Betclic 3. Ligi i poniósł piątą porażkę w sezonie. Znacznie lepsze…

WS
2026-10-17, 15:28
Bydgoszcz

Pałac Bydgoszcz z drugim zwycięstwem z rzędu. Beniaminek bez szans w Łuczniczce

Bydgoszczanki potwierdziły dobrą dyspozycję z poprzedniej kolejki. Metalkas Pałac pokonał Netland MKS Kalisz 3:0 w meczu 3. kolejki TAURON Ligi Kobiet i po…

WS
2026-10-17, 14:31
więcej wiadomości
0:00 0:00