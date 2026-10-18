Służby szukają niezidentyfikowanego obiektu na południe od Lublina. Trwa weryfikacja zgłoszenia

Na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Sprawdzany jest zarejestrowany sygnał radiolokacyjny i weryfikowane są zgłoszenia miejscowej ludności.
Ludzie słyszeli odgłos przelatującego obiektu
Dyżurny policji usłyszał od zgłaszającego, że w rejonie zalewu słyszano bardzo głośny odgłos przelatującego obiektu. Nie było słychać wybuchów.
Działania służb po zgłoszeniu o niezidentyfikowanym obiekcie pod Lublinem
- Na miejsce skierowano Wojska Obrony Terytorialnej.
- Są tam również policja oraz Żandarmeria Wojskowa.
- Ustalany jest charakter potencjalnego obiektu.
- Sprawdzane jest też, czy zarejestrowany sygnał mógł być wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych.