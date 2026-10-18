Służby szukają niezidentyfikowanego obiektu na południe od Lublina. Trwa weryfikacja zgłoszenia

Na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - podaje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Sprawdzany jest zarejestrowany sygnał radiolokacyjny i weryfikowane są zgłoszenia miejscowej ludności.



Ludzie słyszeli odgłos przelatującego obiektu





- Około godz. 2 w nocy do dyżurnego trafiło zgłoszenie od mieszkańców okolicy Zalewu Zemborzyckiego - mówiła Radiu Lublin rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, nadkomisarz Anna Kamola.



Dyżurny policji usłyszał od zgłaszającego, że w rejonie zalewu słyszano bardzo głośny odgłos przelatującego obiektu. Nie było słychać wybuchów.





Działania służb po zgłoszeniu o niezidentyfikowanym obiekcie pod Lublinem



Na miejsce skierowano Wojska Obrony Terytorialnej.

Są tam również policja oraz Żandarmeria Wojskowa.

Ustalany jest charakter potencjalnego obiektu.

Sprawdzane jest też, czy zarejestrowany sygnał mógł być wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych.

- W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, do którego mogło dojść minionej nocy, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia – podało w niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.- Na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo Operacyjne RSZ na bieżąco monitoruje sytuację. Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu czynności sprawdzających i potwierdzeniu szczegółów zdarzenia – czytamy w komunikacie DORSZ.