Bitwę o Bydgoszcz z 1794 roku zrekonstruowano na moście Staromiejskim w centrum miasta/ Fot. Monika Siwak
Bydgoszcz

Na moście przez Brdę w centrum Bydgoszczy odegrano walkę sprzed dwustu lat [zdjęcia, wideo]

Bitwę o Bydgoszcz z 1794 roku zrekonstruowano na moście Staromiejskim w centrum miasta/ Fot. Monika Siwak
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Bitwę o Bydgoszcz z 1794 roku zrekonstruowano na moście Staromiejskim w centrum miasta. Inscenizacja odtworzyła wydarzenia z czasów insurekcji kościuszkowskiej. W tamtym okresie trwało Powstanie Wielkopolskie, które było częścią ogólnonarodowego zrywu.

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Do Bydgoszczy wkroczyło wtedy tysiąc żołnierzy polskiego wojska dowodzonych przez generała Antoniego Madalińskiego. Wsparło ich trzy tysiące powstańców pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Wspólnie zdobyli miasto i zmusili pruskie oddziały do odwrotu. Wróg stracił ponad pięciuset żołnierzy. Zginął także ich dowódca, pułkownik Johann Szekely, znany z wyjątkowej brutalności.

W rekonstrukcji jednego z pruskich żołnierzy odegrał Krzysztof Kozłowski z grupy Sarmackie Dziedzictwo.

- Wcześniej, po zdobyciu Łabiszyna, nawet nie planowano, żeby od razu zdobywać Bydgoszcz. Gdy dowiedziano się, że Szekely opuścił wzgórza i jest dostęp do miasta, postanowiono nocnym marszem dostać się pod Bydgoszcz. Atak był z kilku stron. Śmiałym szturmem zajęto most i zdobyto właśnie Bydgoszcz. A sam Szekely został śmiertelnie ranny kulą od armaty - opisuje Krzysztof Kozłowski.

Inscenizacji z użyciem armaty, muszkietów, szabli i kos przyglądał się tłum widzów.

Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.

Relacja Moniki Siwak
Bitwę o Bydgoszcz z 1794 roku zrekonstruowano na moście Staromiejskim w centrum miasta/ Wideo: Monika Siwak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: historiainscenizacjabitwaPrusacyWojsko Polskie
Bitwę o Bydgoszcz z 1794 roku zrekonstruowano na moście Staromiejskim w centrum miasta/ Fot. Monika Siwak Bitwę o Bydgoszcz z 1794 roku zrekonstruowano na moście Staromiejskim w centrum miasta/ Fot. Monika Siwak Bitwę o Bydgoszcz z 1794 roku zrekonstruowano na moście Staromiejskim w centrum miasta/ Fot. Monika Siwak Bitwę o Bydgoszcz z 1794 roku zrekonstruowano na moście Staromiejskim w centrum miasta/ Fot. Monika Siwak
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