Na moście przez Brdę w centrum Bydgoszczy odegrano walkę sprzed dwustu lat [zdjęcia, wideo]

Bitwę o Bydgoszcz z 1794 roku zrekonstruowano na moście Staromiejskim w centrum miasta. Inscenizacja odtworzyła wydarzenia z czasów insurekcji kościuszkowskiej. W tamtym okresie trwało Powstanie Wielkopolskie, które było częścią ogólnonarodowego zrywu.

Do Bydgoszczy wkroczyło wtedy tysiąc żołnierzy polskiego wojska dowodzonych przez generała Antoniego Madalińskiego. Wsparło ich trzy tysiące powstańców pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Wspólnie zdobyli miasto i zmusili pruskie oddziały do odwrotu. Wróg stracił ponad pięciuset żołnierzy. Zginął także ich dowódca, pułkownik Johann Szekely, znany z wyjątkowej brutalności.



W rekonstrukcji jednego z pruskich żołnierzy odegrał Krzysztof Kozłowski z grupy Sarmackie Dziedzictwo.





- Wcześniej, po zdobyciu Łabiszyna, nawet nie planowano, żeby od razu zdobywać Bydgoszcz. Gdy dowiedziano się, że Szekely opuścił wzgórza i jest dostęp do miasta, postanowiono nocnym marszem dostać się pod Bydgoszcz. Atak był z kilku stron. Śmiałym szturmem zajęto most i zdobyto właśnie Bydgoszcz. A sam Szekely został śmiertelnie ranny kulą od armaty - opisuje Krzysztof Kozłowski.





Inscenizacji z użyciem armaty, muszkietów, szabli i kos przyglądał się tłum widzów .

Więcej w relacji Moniki Siwak - poniżej.