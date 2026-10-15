Niepokonana Avia zatrzymana w Toruniu! CUK Anioły wygrały hit szóstej kolejki TAURON 1. Ligi

CUK Anioły Toruń pokonały PZL LEONARDO Avię Świdnik 3:1 w meczu otwierającym 6. kolejkę TAURON 1. Ligi. Torunianie wygrali 3:1. Kluczem do sukcesu okazała się znakomita postawa w polu serwisowym.

Gospodarze bardzo dobrze rozpoczęli spotkanie. Seria zagrywek Błażeja Podleśnego pozwoliła im szybko zbudować przewagę 6:1. Anioły od początku narzuciły rywalom presję, dobrze pracowały w pierwszej akcji i nie pozwoliły Avii wejść w swój rytm. Efektem było pewne 25:19.



Druga partia pokazała jednak, jak duże znaczenie w tym meczu miał serwis. Tym razem to Łukasz Wiese rozbił przyjęcie toruńskiego zespołu. Avia zdobyła osiem punktów z rzędu i odskoczyła na 9:1. Przy takiej stracie Anioły nie były już w stanie wrócić do seta.



Najwięcej jakości było w trzeciej odsłonie. Oba zespoły długo grały punkt za punkt, a o wszystkim zdecydowały pojedyncze akcje w końcówce. Torunianie lepiej wytrzymali presję – ważną zagrywkę dołożył Damian Radziwon.



W czwartej partii Anioły coraz częściej zatrzymywały rywali na siatce. To właśnie blok pozwolił im przejąć kontrolę nad końcówką i domknąć spotkanie.



CUK Anioły Toruń – PZL LEONARDO Avia Świdnik 3:1 (25:19, 14:25, 26:24, 25:22)