Po sekcji zwłok 44-latka z bydgoskiego Błonia. Wstępne wyniki wskazują na wykrwawienie

Według wstępnych wyników sekcji zwłok, to wykrwawienie na skutek rany postrzałowej było przyczyną śmierci 44-letniego mężczyzny, wobec którego policjantka w niedzielę w Bydgoszczy użyła broni - poinformowała w czwartek rzeczniczka bydgoskiej Prokuratury Okręgowej Agnieszka Adamska-Okońska.

W czwartek została przeprowadzona sekcja zwłok. W ciele mężczyzny stwierdzono jedną ranę postrzałową. Biegły z zakresu medycyny sądowej wstępnie ustalił, że wykrwawienie w efekcie doznanej przez 44-latka rany było przyczyną jego zgonu.



W czasie sekcji zabezpieczono krew do badań. Przeprowadzone zostaną badania toksykologiczne i na zwartość alkoholu.



Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szubinie. Postępowanie wszczęła i początkowo prowadziła Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe, ale ze względu na konieczność zachowania bezstronności, przeniesiono je do innej jednostki.



Do zdarzenia doszło w niedzielę późnym wieczorem na bydgoskim Osiedlu Błonie. Policjanci zostali wezwani, w związku z tym, że w jednej z kamienic mężczyzna sam się okaleczał. Przybyli na miejsce funkcjonariusze wezwali kolejne patrole, gdyż zastali agresywnie zachowującego się mężczyznę trzymającego nóż.



Po jakimś czasie akcja przeniosła się na zewnątrz budynku. W pewnym momencie 44-latek ruszył w kierunku policjantów z nożem w ręku. Interweniująca funkcjonariuszka oddała jeden strzał z broni, raniąc agresora. Na miejscu była karetka pogotowia. Ratownicy od razu przystąpili do udzielania pomocy rannemu, a następnie przewieźli go do szpitala. Mężczyzna zmarł w szpitalu.