Podwójna wpadka w gminie Żnin. Jeden kierowca pijany, drugi z sądowym zakazem

Policjanci ze Żnina zatrzymali podczas jednej interwencji dwóch nietrzeźwych kierowców. Mundurowi interweniowali w miejscowości Wola po zgłoszeniu o niezarejestrowanym quadzie, przed którym jechał osobowy Peugeot. Jego kierowca także nie był bez winy.

Podczas kontroli okazało się, że obaj kierujący złamali prawo:

• 24-letni kierowca Peugeota, mieszkaniec gminy Janowiec Wielkopolski, był w stanie po użyciu alkoholu i jechał bez pasów. Stracił prawo jazdy, dostał mandat, a za wykroczenie grozi mu areszt lub wysoka grzywna.



• 29-letni kierowca quada z gminy Rogowo miał ponad promil alkoholu w organizmie i złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo jego pojazd był niezarejestrowany, niesprawny technicznie i nie miał ubezpieczenia OC (sprawa trafi do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).