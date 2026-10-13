W klinice Gemelli w Rzymie zakończyła się operacja papieża Leona XIV. Usunięto guzek z płuca

Zmiana została wykryta podczas rutynowych badań. Zabieg rozpoczął się we wtorek tuż po godz. 18.00 i trwał niecałe dwie godziny. Przebiegł pomyślnie - przekazała Stolica Apostolska.

Jak podało biuro prasowe Watykanu, zabieg zakończył się pomyślnie, zgodnie z przewidzianym czasem i przebiegiem, a Ojciec Święty powrócił do sali.



Operację papieża Leona XIV przeprowadził profesor Stefano Margaritora, specjalista chirurgii klatki piersiowej, który ma na koncie ponad pięć i pół tysiąca zabiegów.



Jak informuje „Corriere della Sera", za opiekę medyczną nad papieżem odpowiada także jego osobisty lekarz Luigi Carbone, a podczas leczenia będzie mu towarzyszył pielęgniarz Massimiliano Strappetti, który opiekował się również Janem Pawłem II i Benedyktem XVI. Papież po operacji papież ma spędzić w szpitalu około tygodnia.



