Przystanek Bydgoszcz Stary Fordon/ fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP
Bydgoszcz

Przystanek Bydgoszcz Stary Fordon od grudnia w rozkładzie jazdy dla dziesięciu par pociągów

Przystanek Bydgoszcz Stary Fordon/ fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP
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Składy kursujące między Bydgoszczą a Chełmżą już w grudniu będzie się zatrzymywać na nowo powstałym przystanku kolejowym Bydgoszcz Stary Fordon. To trzecia tego typu inwestycja, która powstała dzięki współpracy samorządu województwa z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi.

Mieszkańcy: Bydgoszcz Stary Fordon to stacja widmo. Kiedy zatrzyma się tam pociąg? [zdjęcia]
Mieszkańcy: Bydgoszcz Stary Fordon to stacja widmo. Kiedy zatrzyma się tam pociąg? [zdjęcia]
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Nowy przystanek powstał w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego przy ul. Fordońskiej. Do dyspozycji podróżnych oddane zostaną dwa perony z wygodnymi dojściami.

Pasażerowie będą mogli korzystać z przystanku od 13 grudnia – tego dnia zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów pasażerskich. W Starym Fordonie będzie się zatrzymywać łącznie 10 par pociągów kursujących pomiędzy Chełmżą a Bydgoszczą.

Inwestycja została zrealizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach większego przedsięwzięcia obejmującego modernizację infrastruktury kolejowej w Fordonie, o wartości blisko 42 mln zł netto, współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

W grudniu zostaną również uruchomione nowo wybudowane przystanki kolejowe Nakło nad Notecią Zachodnie i Brodnica Południowa.

W ostatnich latach na kolejowej mapie województwa pojawiło się kilka nowych przystanków ułatwiających pasażerom dostęp do regionalnych i krajowych połączeń kolejowych.

Nowe przystanki:

  • Tuchola Rudzki Most
  • Grudziądz Tuszewo
  • Grudziądz Śródmieście
  • Grudziądz Rządz
  • Dąbrowa Chełmińska Centrum (powiat bydgoski)
  • Brodnica Południowa
  • Nakło nad Notecią Zachodnie
  • Trzeciewnica (powiat nakielski)
Oprócz budowy nowych spółka kolejowa zmodernizowała również przystanki Bydgoszcz Zachód i Grzybno (powiat chełmiński) oraz wykonała nowe dojście do przystanku Grudziądz Mniszek.

Samorząd województwa dysponuje systematycznie rozrastającą się flotą 33 pociągów. Za rok na tory wyjadą kolejne, wyprodukowane przez bydgoską Pesę. Koszt zamówionych przez samorząd siedmiu składów to 330 milionów złotych.
  • Dopłaty samorządu województwa dla wyłonionych w przetargu operatorów kolejowych (Arriva i Polregio) w 2026 roku wynoszą rekordowe 267 mln złotych. W tej kwocie mieszczą się również koszty opłat, jakie ponosimy za dostęp do infrastruktury kolejowej i opłaty dworcowe (37 milionów złotych).

źr. Urząd Marszałkowski

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: kolejPKPprzystaneknowyBydgoszczStary Fordonkujawsko-pomorskieurząd marszałkowskidotacjepociągi
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